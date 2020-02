Osiem przegranych gemów z rzędu. Świątek pożegnała się z turniejem w Dausze

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

18-letnia Polka rozpoczęła katarski turniej od zwycięstwa z wyżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W poniedziałek zaimponowała odpornością psychiczną i doskonale poradziła sobie z silnie wiejącym wiatrem.

Z tym ostatnim w pojedynku z Kuzniecową było zdecydowanie gorzej, choć tenisistki rywalizowały na większym, lepiej osłoniętym przez trybuny obiekcie.

Długa seria Kuzniecowej

Pierwsze piłki zupełnie nie zapowiadały potężnych problemów Świątek. Do stanu 2:2 Polka grała bardzo pewnie - posłała kilka winnerów, zapisała na swoim koncie gema wygranego do zera. Wszystko posypało się w piątym gemie przy stanie 40-15 dla Polki. Pojawiły się niewymuszone błędy, co szybko poskutkowało przełamaniem na rzecz Rosjanki.

Co gorsza, nie był to wcale chwilowy kryzys. Trwał dobrych kilkadziesiąt minut, a Kuzniecowa - nie prezentując nadzwyczajnego tenisa - zgarniała punkty hurtowo. W sumie 35-latka wygrała osiem gemów z rzędu, od stanu 2:2 w pierwszym secie do 4:0 w drugim. I choć Świątek wreszcie się nieco przebudziła, obroniła nawet dwie piłki meczowe, to o odrobieniu tak poważnych strat nie było mowy.

Kuzniecowa, triumfatorka dwóch turniejów wielkoszlemowych (US Open 2004, French Open 2009), w trzeciej rundzie turnieju w Dausze zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą.

Iga Świątek - Swietłana Kuzniecowa 2:6, 2:6