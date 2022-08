Iga Świątek - Sloane Stephens: wynik i relacja na żywo

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 6:5. Świątek wygrała gema do zera. Amerykanka będzie serwować, by pozostać w meczu.

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 5:5. Stephens doprowadziła do remisu. Amerykanka pod presją wyniku zaprezentowała się znakomicie. Ciekawe, czy będzie w stanie kontynuować świetną dyspozycję w końcówce tej partii.

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 5:4. Niestety, mamy przełamanie. Stephens nie miała nic do stracenia, zagrała w tym gemie bardzo odważnie, co przyniosło efekt.

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 5:3. Stephens wygrała gema do 15, ale Polka za chwilę będzie serwować po zwycięstwo.

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 5:2. Polka wygrała gema do zera i jest o krok od awansu do 1/8 finału.

23:30

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:4, 4:2. Przełamanie! To był zdecydowanie najlepszy gem w tym meczu. Obie tenisistki grały na bardzo wysokim poziomie, a ręce same składały się do oklasków. Więcej zimnej krwi zachowała Polka, która ma już dwa gemy przewagi.