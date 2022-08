Iga Świątek gra dalej w Cincinnati. 50. zwycięstwo Polki w sezonie

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO MECZ ŚWIĄTEK – STEPHENS W EUROSPORT.PL Hurkacz znów rozczarował w Cincinnati. Odpadł z turnieju po porażce z deblowym partnerem Hubert Hurkacz w... czytaj dalej »

21-letnia raszynianka dzięki swojej pozycji w rankingu nie musiała rywalizować w 1. rundzie imprezy będącej próbą generalną przed ostatnim wielkoszlemowym turniejem sezonu, czyli US Open.

Istniała szansa, że w drugiej fazie zawodów w Cincinnati Polka otrzyma okazję do rewanżu za porażkę w tegorocznym Wimbledonie, gdzie uległa Alize Cornet. 32-latka przerwała wówczas jej fantastyczną serię 37 kolejnych zwycięstw. Tym razem Francuzka nie dotrwała jednak nawet do meczu ze Świątek, przegrywając już na pierwszym etapie turnieju ze Stephens 1:6, 0:6.

Nierówna forma Polki

Polska tenisistka po swoim wielkim triumfie w Roland Garros 2022 zaliczyła już kilka gorszych występów, przywracając rywalkom wiarę, że można ją pokonać. Ostatnio już po drugim spotkaniu niespodziewanie odpadła z imprezy w Toronto, gdzie lepsza okazała się Brazylijka Beatriz Haddad Maia.

Powrót do mistrzowskiej formy nie przychodzi raszyniance łatwo. W środę udało się jej rozpocząć zmagania w Cincinnati od zwycięstwa, ale w tym sezonie widzieliśmy ją już w znacznie lepszej dyspozycji. Problemem jest przede wszystkim regularność. W pojedynku ze Stephens Świątek przeplatała znakomite fragmenty gry znacznie słabszymi, podobnie jak w ostatnich tygodniach.

Faworytka rozpoczęła środowe spotkanie w dobrym stylu. Dość pewnie wygrała swojego gema serwisowego, a chwilę później przełamała podanie przeciwniczki. Nie zdołała jednak pójść za ciosem i Amerykanka odłamała. Świątek odzyskała przewagę w gemie czwartym, ponownie wykorzystując break pointa. Poprawiła przy własnym serwisie i w pierwszym secie zrobiło się już 4:1.



Stephens zdołała jednak doprowadzić do remisu 4:4 w tej partii, korzystając z nieco słabszej gry Polki. Na szczęście w decydującym momencie liderka rankingu WTA stanęła na wysokości zadania. Po kolejnym przełamaniu wygrała pierwszą odsłonę 6:4.

Końcówka znów dla Świątek

W drugim secie rywalizacja była wyrównana do stanu 2:2, a potem znów wszystko zaczęło się układać po myśli naszej reprezentantki. Świątek wykorzystała niezwykle ważnego break pointa w gemie szóstym, dzięki czemu prowadziła 4:2. Po chwili raszynianka ograła rywalkę do zera przy własnym podaniu i była już tylko o krok od awansu do 3. rundy.

Wówczas powtórzyła się jednak sytuacja z pierwszej odsłony. Notowana na 57. miejscu w rankingu zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wygrała trzy kolejne gemy, wyrównując stan seta. Obeszło się jednak bez tie-breaka. Świątek zaznaczyła swoją przewagę w końcówce, przełamując rywalkę w kluczowym momencie i zwyciężyła 7:5.