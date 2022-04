Iga Świątek w TVN24: chcę wykorzystać swój wpływ i pomóc Ukrainie

Świątek jest aktualnie zdecydowanie najlepszą tenisistką świata. Na przestrzeni niewiele ponad miesiąca triumfowała w trzech kolejnych imprezach najwyższej rangi WTA. W sobotnim finale na Florydzie odprawiła byłą liderkę światowego zestawienia Naomi Osakę 6:4, 6:0.

Iga Świątek: jestem z siebie dumna

- Cieszę się, bo taka też jest rola sportu. To ma być rozrywka dla ludzi, dlatego jestem zadowolona, że mogłam przynieść trochę radości - mówiła szczęśliwa 20-latka, która od poniedziałku będzie rakietą numer jeden w rankingu WTA.

"Niegroźny uraz". Świątek wycofała się z turnieju w Charleston Iga Świątek nie... czytaj dalej » Kluczem do gigantycznych sukcesów, które stają się właśnie jej udziałem, wydaje się być przygotowanie mentalne. - Szczerze mówiąc nie nazwałabym tego zmianą. To jest po prostu proces. Rozwijam się. To jest praca, która przynosi efekty, ale jest to też praca, która trwa już od kilku lat, więc dla mnie nie jest to ogromna zmiana tylko kroki, które zostały powzięte stopniowo. W zeszłym sezonie, jak miałam niepowodzenia, to chciałam pozostać cierpliwa i kontynuować tę pracę, bo wiedziałam, że zmierza ona w dobrym kierunku - stwierdziła.

Polka po kolejnych wygranych, czy to w Dubaju, Indian Wells czy właśnie w Miami podkreślała kilkukrotnie, jak ważna sprawą jest dla niej sytuacja związana z Ukrainą, która pod koniec lutego została zbrojnie zaatakowana przez Rosję. - My jako osoby publiczne mamy wpływ na ludzi, więc fajnie, że wiele z nas zabiera głos i wypowiada się w sprawie. Ja też chciałabym w najbliższych miesiącach jakoś wykorzystać swój wpływ i pomóc - zapowiedziała. I dodała: Na razie na zapowiedzi zaprzestanę, bo nie chcę zdradzać konkretnych planów, bo są oczywiście trudne do zrealizowania. Jeśli rzeczywiście wszystko będziemy mieć potwierdzone, to na pewno się podzielę.

Świątek przyznała również, że "dociera już do niej", czego dokonała i jak wielki sukces osiągnęła. - To jest ciężka praca, którą wykonuję od dawna. Każdy z tych meczów był wymagający, niezależnie od tego, czy były to pierwsze rundy czy finały. Dużo czasu poświęciłam na to, żeby wyjść na kort przygotowaną i z dobrym nastawieniem. Jestem z siebie dumna - powiedziała.

Zawodniczka cieszyła się również, że ma z trybun ogromne wsparcie polskich kibiców. - Zresztą teraz w każdym miejscu, gdzie gram, jestem zaskoczona liczbą Polaków. Wcześniej nie miałam okazji tego doświadczyć, bo były czasu covidowe - podkreśliła.

W poniedziałek Świątek zadebiutuje na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Na jej kolejne mecze przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Pierwotnie już w poniedziałek miała rozpocząć rywalizację w turnieju na korcie ziemnym w Charleston, ale wycofała się z niego z powodu "niegroźnego urazu ręki".