Świątek rozbawiła publiczność. "Jesteś numerem jeden, skup się!"

Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wcześniej jednak wzięła udział w charytatywnej imprezie Eisenhower Cup. Były to zawody mikstów.

"Jesteś numerem jeden"

Iga Świątek przed Indian Wells: czuję presję, nie obronię wszystkich punktów Iga Świątek ma... czytaj dalej » Świątek wystąpiła w Eisenhower Cup wraz z Hubertem Hurkaczem. Oboje znają się z występów w reprezentacji Polski i podkreślają na każdym kroku, że doskonale się rozumieją.

Na korcie rywalami Biało-Czerwonych był kanadyjski duet Leylah Fernandez i Felix Auger Aliassime. Przed spotkaniem postanowiono, że losowanie stron odbędzie się w popularnej grze "kamień, papier, nożyce". Świątek i Fernandez stanęły więc do tej "wymagającej" zabawy po dwóch stronach siatki.

- Raz, dwa, trzy… - odliczał konferansjer.

W tym momencie Iga "machnęła" się jednak na "trzy".

- Nie, nie, to trzeba zrobić na cztery. Iga, jesteś numerem jeden na świecie, skup się! Jeden, dwa, trzy i bum - tłumaczył Świątek konferansjer, a publiczność zwijała się ze śmiechu. Rozbawiona całą sytuacją była także nasza tenisistka.

Świątek wygrała zabawę

Iga skinęła głową, skupiła się i pokazała otwartą dłoń, czyli papier. Z kolei rywalka wskazała pięść, która znaczy kamień. Jak się po chwili okazało, Polka wygrała losowanie, a żartując aż zacisnęła pięść w geście triumfu.

Zabawna była też reakcja Hurkacza. Wrocławianin cały czas kręcił się koło Igi, coś tam podpowiadał i dopingował ją w całej sytuacji. Być może to nawet on podpowiedział koleżance, by wskazała papier. To się nazywa kolega z drużyny.



One of funniest moments when Iga was doing rock paper scissors for the first time and Hubi was cheering her on with Ons. #HubIgapic.twitter.com/pL5LlaYMRp — SariL. (@Sarilec) March 8, 2023

Mecze w Eisenhower Cup toczyły się do dziesięciu wygranych punktów. Polski duet zwyciężył z Kanadyjczykami 10:6. W półfinale nasi reprezentanci pokonali Greków Marię Sakarii i Stefanosa Tsitsipasa 10:7. W finale ulegli Białorusince Arynie Sabalence i Amerykaninowi Taylorowi Fritzowi 8:10.