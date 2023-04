Równy rok od przełomowego momentu w karierze Świątek

W poniedziałek 21-letnia Świątek rozpoczęła 53. tydzień jako liderka listy WTA.

We wtorek mija dokładnie rok, gdy wspięła się na sam jej szczyt. Okoliczności były niezwykłe, bo sportową karierę niespodziewanie zakończyła Ashleigh Barty. Australijka odeszła na swoich warunkach, niecałe dwa miesiące po wygraniu Australian Open, jej trzeciego wielkoszlemowego tytułu.

Barty, która była na czele rankingu od 114 tygodni, ogłosiła też, że chce zniknąć z zestawienia. To otworzyło wielką szansę przed Świątek, wtedy wiceliderką.

Nowy rozdział w kobiecym tenisie

Iga Świątek przekazała świetne wieści. Ten uśmiech mówi wszystko Iga Świątek z... czytaj dalej » Polka natychmiast ją wykorzystała. Tak naprawdę prowadzenie w rankingu zapewniła sobie 26 marca, gdy w drugiej rundzie turnieju w Miami pokonała Viktoriję Golubić. Szwajcarkę wręcz zmiotła z kortu, wygrała 6:2, 6:0, a potem całą imprezę.

Nikt nie miał wątpliwości, że otwiera się nowy rozdział w kobiecym tenisie.

"Co za czas! Jednego dnia jestem w 100% skupiona na swojej grze podczas meczu, a kolejnego dociera do mnie, że zostaję numerem 1 na świecie. To sporo do przepracowania i oswajam się z tym każdego dnia w swoim własnym tempie. Pewnie zajmie mi to trochę czasu, ale też co ważne - jestem tym bardziej podekscytowana" - pisała Świątek kilka dni po historycznym w polskim sporcie wyczynie.

Jej tata Tomasz w rozmowie z eurosport.pl przyznał, że z ręką na sercu nie spodziewał się, iż wydarzy się to tak szybko.

- Liczyłem po cichu, że przy bardzo sprzyjających okolicznościach, stanie się to między Wimbledonem a US Open, że wtedy Iga będzie w stanie wyprzedzić Barty. No ale zaczęły do nas docierać sygnały, że coś się dzieje z Australijką, bo nie pojawia się na turniejach. Mogę czuć trochę niedosyt, że Iga zagrała z nią dwa mecze i oba przegrała. Koniec końców Barty, która grała bardzo dobry tenis, przyspieszyła drogę Igi na szczyt - opowiadał pod koniec kwietnia, tuż po triumfie Igi w Stuttgarcie, jej czwartym w sezonie po wspominanym Miami oraz Indian Wells i Dausze.

Do końca roku Polka rządziła na światowych kortach. Dołożyła jeszcze cztery turniejowe zwycięstwa, w tym w wielkoszlemowym French Open i US Open.

Oglądasz Wideo: Eurosport Droga Świątek do triumfu w Roland Garros 2022

Do tego mogła pochwalić się imponującą serią 37 wygranych meczów, jedną z najdłuższych w erze Open.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek – Jabeur w finale US Open 2022

W listopadzie Świątek pozowała z efektowym trofeum dla liderki WTA na koniec roku. Jej przewaga nad drugą wówczas Tunezyjką Ons Jabeur sięgała sześciu tysięcy punktów. Różnica ogromna, rzadko spotykana na tym poziomie.

Nowa rola nie przerosła Świątek. Wręcz przeciwnie, wzmocniła i dodała pewności siebie. Polka już nie płakała na korcie. Zdała sobie również sprawę, że jej głos jest słyszalny, stąd chętnie i często apelowała o konieczności niesienia pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.

Źródło: Getty Images Iga Świątek z pucharem dla liderki rankingu WTA

W trwającym sezonie Świątek dotarła do czwartej rundy Australian Open, ponownie okazała się najlepsza w Dausze oraz przegrała finał w Dubaju.

Ostatnio z powodu kontuzji nie mogła wziąć udziału w imprezie w Miami, a brak możliwości obrony tytułu sprawił, że jej dorobek punktowy skurczył się o 1000 punktów. W rankingu Polka nadal pewnie prowadzi, o niewiele ponad 2000 pkt wyprzedza drugą Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

W sobotę Świątek zapowiedziała powrót do pracy. Jej nazwisko widnieje na listach startowych dwóch kwietniowych turniejów - w Stuttgarcie i Madrycie.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iga Świątek (@iga.swiatek)

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 3 kwietnia:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 8975 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6945

3. (3) Jessica Pegula (USA) 5605

4. (4) Caroline Garcia (Francja) 4990

5. (5) Ons Jabeur (Tunezja) 4866

6. (6) Cori Gauff (USA) 4346

7. (7) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4305

8. (8) Daria Kasatkina (Rosja) 3375

9. (10) Maria Sakkari (Grecja) 3191

10. (12) Petra Kvitova (Czechy) 3162

...

19. (19) Magda Linette (Polska) 1855

98.(105) Magdalena Fręch (Polska) 677

233.(235) Katarzyna Kawa (Polska) 283

238.(233) Maja Chwalińska (Polska) 278

248.(254) Weronika Falkowska (Polska) 264

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia:

(kolejno: imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele)



1. Steffi Graf (Niemcy) 377: 17 sierpnia 1987

2. Martina Navratilova (USA) 332: 10 lipca 1978

3. Serena Williams (USA) 319: 8 lipca 2002

4. Chris Evert (USA) 260: 3 listopada 1975

5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209: 31 marca 1997

6. Monica Seles (USA) 178: 11 marca 1991

7. Ashleigh Barty (Australia) 121: 24 czerwca 2019

8. Justine Henin (Belgia) 117: 20 października 2003

9. Lindsay Davenport (USA) 98: 12 października 1998

10. Caroline Wozniacki (Dania) 71: 11 października 2010

11. Simona Halep (Rumunia) 57: 9 października 2017

12. Iga Świątek (Polska) 53: 4 kwietnia 2022

13. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51: 30 stycznia 2012

14. Amelie Mauresmo (Francja) 39: 13 września 2004

15. Angelique Kerber (Niemcy) 34: 12 września 2016

16. Dinara Safina (Rosja) 26: 20 kwietnia 2009

17. Naomi Osaka (Japonia) 25: 28 stycznia 2019

18. Tracy Austin (USA) 21: 7 kwietnia 1980

. Maria Szarapowa (Rosja) 21: 22 sierpnia 2005

20. Kim Clijsters (Belgia) 20: 11 sierpnia 2003