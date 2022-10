Szczęśliwy finał thrillera w San Diego. Świątek pokonała Chinkę i zagra w ćwierćfinale

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Świątek w drodze po wynik nieosiągalny od sześciu lat Iga Świątek... czytaj dalej » - Czuję się świetnie, co jest nieco dziwne, ponieważ myślałam, że po tylu meczach będę miała problemy ze znalezieniem motywacji na tę część sezonu. Obawiałam się, że jeśli wygrywa się zbyt dużo, to nie ma innych celów do osiągnięcia - przyznała Świątek przed pierwszym meczem w San Diego.

- Jest dokładnie na odwrót - zapewniła. - Wygrywanie sprawia, że jestem dobrze nastawiona. Nie tracę czasu i energii na powrót do pozytywnego nastawienia.

A to było konieczne, jeśli myślała o 61. zwycięstwie w sezonie i zbliżeniu się do wyniku, jaki przed sześciu laty ustanowiła Angelique Kerber, która zanotowała w ciągu roku 63 wygrane.

Było też konieczne, dlatego że Zheng, mimo że notowana dopiero pod koniec trzeciej dziesiątki zestawienia, była jedną z tych zawodniczek, które potrafiły napsuć Świątek krwi na korcie. W 1/8 finału Rolanda Garrosa "urwała" Polce seta, jako jedyna w całym, wygranym później przez Świątek turnieju.

Wysoko zawieszona poprzeczka

Tym razem Zheng stanęła naprzeciw rozpędzonej Polki jako finalistka rozgrywanego przed trzema tygodniami turnieju w Tokio, gdzie przegrała tylko z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W San Diego gra jako "szczęśliwa przegrana" z kwalifikacji, po wycofaniu się Jeleny Rybakiny, a mecz w 1. rundzie z Garbine Muguruzą wygrała po kreczu Hiszpanki w 1. secie. Dla Świątek druga runda była początkiem gry w turnieju, na który przyleciała prosto po niedzielnej porażce z Barborą Krejcikovą w imprezie w Ostrawie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Iga Świątek - Zheng Qinwen w 4. rundzie Roland Garros

Nie obyło się bez problemów, bo rozpoczęcie meczu najpierw opóźniło się z powodu padającego deszczu, a po rozegraniu jednego punktu spotkanie zostało na dłuższą chwilę przerwane.

Ale zaczęły bardzo równo, a 20-letnia Chinka szybko dowiodła, że nie będzie łatwą do pokonania rywalką. Mimo kontuzji kostki, jakiej nabawiła się w kwalifikacjach, rozgrywała znakomity mecz, nie dając liderce rankingu zbyt wielu szans na przechylenie wyniku na jej stronę. I chociaż w 5. gemie Świątek miała pierwszą okazję do przełamania, Zheng zdołała obronić własne podanie.

Kilka chwil później break pointa broniła Świątek. Również skutecznie. Ale podrażniona tą sytuacją Polka w kolejnym gemie zmusiła rywalkę do popełnienia kilku błędów i doprowadziła do pierwszego przełamania. Po nim była już tylko o krok od wygrania pierwszego seta. Dokonała tego bez straty punktu we własnym gemie serwisowym.

Oglądasz Wideo: Eurosport Przełamanie Igi Świątek w meczu z Zheng Qinwen na początku 3. seta

Wyczekiwanie na błąd

Blisko przełamania była też w gemie otwierającym drugą partię meczu. W decydującym momencie Polka się jednak poślizgnęła, tracąc szansę na wygranie gema.

Okazji do przełamania nie wykorzystała również Chinka. Blisko szczęścia była w 4. gemie, ale w sytuacji zagrożenia Świątek wyciągała z rękawa wyrzucający serwis, który przyniósł jej w meczu sporo punktów. Nie zawiódł i przy tej okazji.

Świątek skutecznie broniła własnego podania, a przy serwisie rywalki zdawała się raczej czekać na błąd popełniony po drugiej stronie siatki. Tym razem wciągnięcie chińskiej 20-latki w pułapkę okazało się dużo trudniejsze. Zheng obroniła aż pięć break pointów i mimo wyraźnego problemu z pierwszym podaniem zdołała obronić gema. A chwilę później, w dużej mierze dzięki kilku z rzędu błędom Polki, doprowadziła do wyrównania w meczu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Drugie przełamanie Igi Świątek w 3. secie meczu z Zheng

Powrót wielkiej Świątek w 3. secie

Mecz ułożył się w taki sposób, że każdą partię otwierała Chinka. Świątek musiała cały czas gonić wynik. Od momentu, gdy w końcówce drugiego seta zaczął ją zawodzić serwis, zadanie stało się jeszcze trudniejsze. Pierwszego gema serwisowego w trzecim secie obroniła z wielkim trudem.

Ale jednocześnie kilka rozstrzygniętych na korzyść Polki wymian na nowo ją podbudowało. W 3. gemie decydującej partii po raz drugi w meczu przełamała rywalkę. Musiała tylko tę przewagę obronić.

Zadanie stało się nieco łatwiejsze po piątym gemie, w którym Świątek przełamała Chinkę po raz kolejny. A po podaniu Polki na tablicy wyników pojawił się wynik 5:1. Zheng, która dotąd odpowiadała niemal na każde zagranie, sprawiała wrażenie, jakby nagle opuściły ją siły.

Po dwóch godzinach i 20 minutach meczu Świątek miała trzy piłki meczowe. Wykorzystała pierwszą.

Iga Świątek - Qinweng Zheng 6:4, 4:6, 6:1