Świątek z niespodzianką dla amerykańskiej gwiazdy. Niedługo ma dojść do rewanżu

Okazja nadarzył się wyjątkowa. W weekend Shiffrin startowała w czeskim Szpindlerowym Młynie w zawodach cyklu Pucharu Świata. O jej spotkaniu z osobą z otoczenia Świątek napisała na twitterze Rachel Bachman.

Rakieta za narty?

Iga Świątek i Magda Linette grają z WOŚP. Imponujące kwoty za kolację oraz rakietę Iga Świątek i... czytaj dalej » "Osoba reprezentująca liderkę światowego rankingu Igę Świątek oglądała w ten weekend start Mikaeli Shiffrin i wręczyła jej jako prezent rakietę tenisistki z turnieju WTA Finals. Po zakończeniu sezonu Shiffrin zamierza przekazać Świątek swoją parę nart" - napisała dziennikarka "Wall Street Journal".

W tym samym poście Bachman przypomniała, że jak dotąd obie panie nigdy się nie spotkały. Wiele wskazuje jednak na to, że wkrótce może się to zmienić. Pod wpisem dziennikarki można bowiem znaleźć komentarz Shiffrin, która przyznała, że "nie może doczekać się oficjalnego spotkania ze Świątek".

Sezon Pucharu Świata skończy się w drugiej połowie marca.

Niewykluczone, że osobą, która wcieliła się w rolę pośrednika, była Daria Abramowicz ze sztabu tenisistki. Sugerowałoby to zdjęcie, jakie umieściła w weekend w mediach społecznościowych.

A rep for world tennis No. 1 @iga_swiatek watched @MikaelaShiffrin race this weekend, and brought Swiatek's WTA Finals racket as a gift. Shiffrin will give her a pair of skis at season's end, v @megansharrod.



Shiffrin and Swiatek haven't met but hope to soon. pic.twitter.com/zolRRa2BpY — Rachel Bachman (@Bachscore) January 29, 2023



pic.twitter.com/8tLsy1JGlO — Daria Abramowicz (@abramowiczd) January 28, 2023





Wzajemny szacunek mistrzyń

Świątek i Shiffrin darzą siebie ogromnym szacunkiem i sympatią. Wielokrotnie z podziwem wyrażały się w mediach społecznościowych o swoich osiągnięciach.

Amerykanka wyznała niedawno, że imponuje jej styl gry naszej tenisistki. Z kolei Polka gratulowała jej między innymi kolejnych wygranych w Pucharze Świata.

Świątek wsparła ją także w trudnym momencie, po nieudanych startach w igrzyskach w Pekinie, za co Shiffrin jej podziękowała.