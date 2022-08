Madison Keys miała plan na Igę Świątek. "Wiedziałam, że muszę próbować"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Świątek przebudziła się za późno. Żegna się z Cincinnati Iga Świątek... czytaj dalej » - Po prostu wiedziałam, że od samego początku meczu muszę próbować wywierać na niej presję. Chciałam, by miała świadomość, że tak będę grała. Przy 5:4 w drugim secie Iga zdała sobie sprawę, że musi wygrać tego gema. Z kolei ja postarałam się o odpowiedni zamach, pracę stóp. Dążyłam do tego, by jak najszybciej wywierać jak największą presję – przyznała po meczu Keys.

Keys zdominowała Świątek

To zaowocowało sukcesem i aż dziewięcioma wygranymi przez Amerykankę gemami w środkowej części meczu (od 2:3 w pierwszym secie do 5:0 w drugim).

W trakcie 85-minutowej rywalizacji Keys zanotowała ponad dwukrotnie więcej uderzeń wygrywających niż Świątek (14-6). Dzięki temu miała aż 14 break pointów, z których wykorzystała pięć.



This angle... like, HOW?! @Madison_Keys#CincyTennispic.twitter.com/2bjvD1QL8o — wta (@WTA) August 18, 2022





Dla Keys było to trzecie spotkanie z Polką i dopiero pierwsze zwycięstwo. Tym cenniejsze, że w ich wcześniejszym pojedynku, w ćwierćfinale Indian Wells, przegrała 1:6, 0:6 w mniej niż godzinę. Nigdy wcześniej nie pokonała też liderki rankingu WTA, choć miała z nimi okazję rywalizować pięciokrotnie.

- To wspaniałe uczucie. Wcześniej z numerami jeden nie udawało mi się wygrać. Zwycięstwo z Igą, z którą przegrałam dwa poprzednie mecze, wiele dla mnie znaczy. Myślę, że zaczęłam grać całkiem dobrze – oceniła finalistka US Open z 2017 roku.



Madison's MOMENT



2019 champion @Madison_Keys records her first-ever victory over a World No.1, taking out Swiatek, 6-3, 6-4 on home soil!#CincyTennispic.twitter.com/GjrBHcXJe5 — wta (@WTA) August 18, 2022





Iga Świątek skrytykowała przepisy US Open Iga Świątek... czytaj dalej » Dla Świątek była to druga z rzędu porażka w trzeciej rundzie. Przed tygodniem w Toronto przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Od początku lipca, gdy przerwana została seria 37 kolejnych zwycięstw, raszynianka ma bilans 4-4.

Nie tylko Iga Świątek

Czwartek był w Cincinnati dniem niespodzianek. Z turniejem singla kobiet w trzeciej rundzie pożegnały się również Anett Kontaveit (2. WTA) i Ons Jabeur (5. WTA). Estonka przegrała z Chinką Zhang Shuai 6:2, 4:6, 4:6, a Tunezyjka uległa utytułowanej Czeszce Petrze Kvitovej 1:6, 6:4, 0:6.

W turnieju rozgrywanym w stanie Ohio nie ma już zatem tenisistek z czołowej szóstki światowego rankingu. Drugiej rundy przebrnąć nie zdołały trzecia, czwarta i szósta zawodniczka zestawienia - Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanka Paula Badosa i Rumunka Simona Halep.

Impreza w Cincinnati jest ostatnią tak dużą przed czwartym w sezonie turniejem wielkoszlemowym - US Open. Zmagania w Nowym Jorku potrwają od 29 sierpnia do 11 września.

