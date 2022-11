Nie wykorzystała informacji. Trener Świątek analizuje porażkę

Droga do zwycięstwa była trudna, dlatego jest z siebie dumna, że presję wytrzymała i mogła wznieść w górę puchar za triumf w US Open. Iga Świątek wygrała swój trzeci wielkoszlemowy turniej - pierwszy na twardych kortach. Dziękowała swojemu zespołowi, chwaliła swoją rywalkę Ons Jabeur. Pokonała ją w dwóch setach. Znawcy tenisa zachwycają się 21-latką. Chwalą jej dojrzałość i zastanawiają się, czy to nie początek jej długiej tenisowej dominacji.

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o radości towarzyszącej jej po zdobyciu tytułu. Porównała to do sytuacji, gdy dwa lata temu wygrała Roland Garros.

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o treningu fizycznym i mentalnym. Co jest trudniejsze?

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

Świątek po czterech kolejnych wygranych z Sabalenką w 2022 roku tym razem nie dała jej rady. Przegrała 2:6, 6:2, 1:6.

"Kilka błędów Igi"

Białorusinka szybko objęła prowadzenie 4:1. Potężnie serwowała i aż 82 proc. trafionych pierwszych podań kończyło się przez nią zdobyciem punktu. W samej tylko pierwszej partii posłała pięć asów.



- Ten mecz od początku nie układał się dobrze i to ze względu na kilka błędów Igi. Na pewno było zbyt dużo ryzyka z jej strony. Poza tym nie wykorzystała informacji o kierunku serwowania rywalki i to na początku pozwoliło Sabalence zbudować przewagę. Potem było trudno wrócić do gry przy nieźle prezentującej się tego dnia Białorusince - powiedział Wiktorowski.



Tym turniejem Polka zakończyła bardzo udany dla siebie sezon, w którym wygrała osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe w Paryżu i Nowym Jorku.



- To nie jest pierwsza porażka Igi w tym sezonie. W trakcie tak udanego roku można przegrać siedem, osiem meczów i dalej uważać go za bardzo udany. I my też tak go oceniamy. Przyjdzie czas na głębszą analizę tego konkretnego meczu, ale na szybko jesteśmy w stanie wskazać dwa, trzy błędy. Mam nadzieję, że więcej tego typu błędy nie powtórzą się - przynajmniej z tą rywalką - podkreślił Wiktorowski.

Źródło: Imago Świątek kończy doskonały rok

Potrzebny odpoczynek