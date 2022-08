Świątek gotowa na US Open, nie boi się presji. "To rola najwyżej rozstawionych zawodniczek"

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek i Hurkacz poznali terminarz. Kiedy zagrają pierwsze mecze w US Open? Pięcioro Polaków,... czytaj dalej »

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

Przed Wimbledonem, choć często zaznaczała, że trawiasta nawierzchnia nie jest jej ulubioną, eksperci widzieli w niej główną faworytkę do zwycięstwa. Tym razem jest nieco inaczej: Świątek jest wymieniana wśród zawodniczek mogących sięgnąć po końcowy triumf, ale jednocześnie padają nazwiska innych tenisistek.

- Jak jestem na turniejach, to trochę odcinam się od tego, co mówią media, albo jakie są opinie ekspertów. Jeśli czuję, że mam dużą presję na sobie, to raczej jest to presja, którą sama sobie narzuciłam, więc nad tym staram się pracować i obniżać swoje oczekiwania, patrzeć realistycznie na to, co mogę zrobić na korcie i przyniesie mi najlepszy efekt – tłumaczy w rozmowie z eurosport.pl.

- W pewnym sensie nie zwracam na to uwagi (opinie ekspertów – red.), choć często takie głosy dochodzą do mnie, ale też trzeba nauczyć się z tym pracować. Myślę, że taka jest rola najwyżej rozstawionych zawodniczek, żeby radzić sobie z oczekiwaniami z zewnątrz. Jednak jestem dobra w odcinaniu się od tego i skupianiu na tym, co ja muszę zrobić – podkreśliła.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek o presji oczekiwań przed US Open

Skoncentrować się na kolejnym kroku

US Open to ostatni Wielki Szlem w sezonie. Świątek nie ma zamiaru celować w konkretną rundę. Wie, że wszystko się może zdarzyć, co widać choćby po ostatnich turniejach w Toronto i Cincinnati, gdzie niekoniecznie wygrywały zawodniczki uznawane za faworytki.

- Od dawna nie stawiam sobie celów, ponieważ wiem, że tenis jest dość nieprzewidywalny i nawet teraz widać w WTA, że zawodniczki z trochę gorszym rankingiem mogą zagrać mecz na topowym poziomie. Bardzo często jest tak, że one wygrywają turnieje. Wygranie szlema zależy od tak wielu czynników... Wiem ilu, co widziałam choćby podczas French Open, żeby udało się wygrać się siedem meczów, dlatego raczej nie stawiam sobie takich celów i myślę nad tym co zrobić, żeby z dnia na dzień grać dobrze i skoncentrować się na kolejnym kroku – zaznacza.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek o swoich celach na US Open

Piłki nie będą usprawiedliwieniem

Justin Henin rozumie Igę Świątek. "Wodzą wtedy za tobą wzrokiem" US Open 2022... czytaj dalej » Na nowojorskich kortach tenisistki będą grały innymi piłkami niż mężczyźni. Świątek już wcześniej dała wyraz temu, że nie jest z tego powodu do końca zadowolona.

- Piłki są specyficzne, nasze bardzo szybko się niszczą i już po dwóch gemach zachowują się zupełnie inaczej niż na początku. To jest wymagające. Właściwie wszystko na ten temat powiedziałam w Cincinnati, a teraz głównie koncentruję się na tym, żeby nauczyć się grać tymi piłkami i dostosować do tego – tłumaczy.

Nie chce jednak usprawiedliwiać się w razie niepowodzenia w US Open. Wie, że piłki, to nie wszystko.

- Myślę, że należę do tych zawodniczek, które mają trochę bardziej wymagającą drogę, żeby przyzwyczaić się to tych piłek, ze względu na styl gry. Jednak każdy ma taką samą drogę, więc nie chcę używać tematu piłek jako usprawiedliwienia czy pokazania, że tutaj może być trudno, bo wciąż pracuję, żeby nauczyć się grać z tymi piłkami. Mam nadzieję, że w przyszłych latach zostanie rozpatrzone, żebyśmy grały takimi samymi piłkami jak mężczyźni w Wielkich Szlemach – wyznała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek o problemie z lżejszymi piłkami na US Open

Jest gotowa i ambitna

Jak Polka czuje się przed turniejem, w którym do tej pory jej najlepszy wynik to 4. runda?

- Czuję, że jestem dobrze przygotowana. Mam dobry zespół i już zgrany, bo przez cały rok udowodniliśmy sobie, że wspólnie możemy wykonać bardzo dobrą robotę, że w pełni im ufam i czuję się przygotowana. Jednak wiadomo, że w tenisie nie można przewidzieć, jak turniej się potoczy – słusznie zauważa.

A co, gdy US Open dobiegnie końca? Czego jeszcze chciałaby dokonać w tym wyjątkowym dla niej roku?

- Jest sporo takich rzeczy, bo jestem ambitna, ale myślę, że utrzymanie się na pierwszej pozycji do końca roku i po prostu gra na stałym poziomie oraz poradzenie sobie z pozycją numer jeden i presją… To będzie dobra lekcja na całe życie i to jest mój cel – zakończyła.

Liderka rankingu rozpocznie zmagania na kortach Flushing Meadows od spotkania z Jasmine Paolini (57. WTA). Ich mecz odbędzie się we wtorek.