Ostrożna Świątek. "Madryt jest zdradliwy, więc nie nakręcam swoich oczekiwań"

Choć Iga zainaugurowała właśnie swój ulubiony moment w tenisowym roku na kortach ziemnych, to wobec gry w Madrycie nie ma większych oczekiwań. Wcześniej w stolicy Hiszpanii występowała tylko raz, w 2021 roku.

Wówczas doszła do trzeciej rundy, przegranej z emerytowaną dziś Ashleigh Barty.

- Madryt jest na swój sposób zdradliwy - mówiła w wywiadzie z WTA Insider. - Grałam tylko dwa razy na większej wysokości. Mogę być światowym nr 1, ale nie mam tak dużego doświadczenia w tenisie, jak można się spodziewać. Więc po prostu zobaczę, co przede mną - zaznaczyła.

Dla zaledwie 22-letniej zawodniczki, pomimo statusu liderki światowego rankingu, każdy kolejny turniej jest też wciąż poniekąd okazją do nauki.

- Mój trener Tomasz Witkorowski to facet z dużą wiedzą. Jestem więc pewna, że pomoże mi odpowiednio przyzwyczaić się do warunków szybciej niż w 2021 roku. Madryt jest zdradliwy, więc nie nakręcam swoich oczekiwań. Chcę tylko zobaczyć, jak szybko mogę przyzwyczaić się do tamtejszych warunków. Naprawdę podoba mi się ten turniej pod względem pogody i jedzenia. Na pewno zjem trochę ośmiorniczek - śmiała się.

Oceniła też już ponad dwanaście miesięcy przebywania na szczytach światowego tenisa.

- Ostatni rok był naprawdę wymagający i czułam, że ten sezon może być trudny, ze względu na to, co inni mówią i czego oczekują. Jestem szczęśliwa, że udało mi się to przepracować. Teraz czuję, że po prostu mogę wykorzystać moje doświadczenie, zamiast czymś się martwić - zauważyła.

Świątek imprezę w Madrycie rozpocznie dopiero od 2. rundy. W pierwszej miała "wolny los".