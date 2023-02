Wyjątkowy turniej dla Igi Świątek. "Traktuję to jako wyzwanie"

Dla raszynianki to miejsce szczególne. To tam rok temu zaczął się jej zwycięski marsz okraszony ośmioma wygranymi turniejami, w tym dwoma wielkoszlemowymi i kapitalną serią 37 meczów bez porażki.

- Czuję, że co roku to inna historia, podobnie jak każdy turniej. Po prostu nie ma sensu myśleć o zeszłorocznym turnieju i porównywać go do nadchodzącego i myśleć, że to ta sama historia. Nie jest, w ciągu jednego roku wiele może się wydarzyć - stwierdziła Świątek w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami.

Źródło: Getty Images Świątek broni w Dosze tytułu

Niebywała ubiegłoroczna seria Świątek przełożyła się na wypracowanie przez nią ogromnej przewagi w rankingu WTA. Bieżący tydzień jest już jej 46. jako liderki.

- Spodziewałam się, że mogę za kilka lat być tego rodzaju tenisistką, która będzie tak konsekwentna, by być numerem 1 na świecie, ale nie spodziewałam się, że stanie się to już w zeszłym roku. Na pewno byłam zaskoczona, ale szczerze mówiąc, nie myślałam o tym przez cały sezon. Po prostu wykonywałam swoją pracę i grałam jak najlepiej potrafiłam - dodała.

- Wiem, że nawet ja będę czasami wracać do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku, ale chcę po prostu to zmienić i pomyśleć trochę więcej o przyszłości, ponieważ porównywanie tego cały czas nie będzie zbytnio pomocne - podkreśliła.

Przyznała, że ciągle ma jeszcze wiele do poprawy. - Wiem, że to w zasadzie część pracy i dlatego tak trudno jest być konsekwentnym przez całą karierę. Traktuję to jako wyzwanie - skwitowała.

W pierwszej rundzie w Dosze ma wolny los. Rywalizację o obronę tytułu Świątek rozpocznie od II rundy, w której zmierzy się z Danielle Collins (42. WTA) lub Elise Mertens.