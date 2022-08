Świątek wraca tam, gdzie przedstawiła się światu. "Po tych dwóch meczach poczułam, że mogę coś osiągnąć"

Sierpień 2019 roku - wtedy Świątek tak naprawdę po raz pierwszy poważnie przedstawiła się światu. Po przebrnięciu dwustopniowych eliminacji w pierwszej rundzie turnieju w Toronto wyeliminowała Australijkę Ajlę Tomljanović. W drugiej zaś odrobiła straty w meczu z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki, która rok wcześniej wygrała Australia Open. Raszynianka miała wtedy 18 lat i po dobrym występie awansowała do... szóstej dziesiątki listy WTA.

Zmagania w Kanadzie zakończyła na trzeciej rundzie, przegrywając z Naomi Osaką 6:7(4), 4:6, ale pokazała się z bardzo dobrej strony. Komplementy prawiła jej sama Japonka. - Powiedziała mi, że jestem niesamowita - wyjawiła po meczu Świątek.

Źródło: Getty Images 8 sierpnia 2019 roku - Osaka tuż po wygranym meczu komplementuje Świątek

Świątek: widzę, ile pracy włożyłam

Trzy lata później Polka jest zdecydowaną liderką rankingu, w dorobku ma już dwa wygrane wielkoszlemowe turnieje. Przed tegorocznym turniejem na kortach twardych w Toronto dziennikarze przywołali jej wspomnienia. Świątek zawitała do Toronto. Poznała drabinkę, czeka na pierwszą rywalkę Iga Świątek jest... czytaj dalej »

- Pamiętając o tym, widzę, ile pracy włożyłam i jak inaczej się teraz czuję. Każdy trening wtedy mnie dużo uczył - powiedziała Świątek dziennikarzom przy okazji Media Day w Toronto.

- Po tych dwóch meczach z Caroline i Naomi poczułam, że mogę coś osiągnąć - dodała.

Dla 21-letniej Polki będzie to drugi występ w Toronto w karierze. W tym roku rozegrała już 53 spotkania, z czego 48 wygrała. Zaczęła sezon od półfinału Australian Open w Melbourne, a później przyszły triumfy w Duasze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz w paryskim French Open i trwająca od połowy lutego do początku lipca seria 37 zwycięskich spotkań, którą w trzeciej rundzie Wimbledonu zakończyła Francuzka Alize Cornet.

- Wiem, że jest wiele zawodniczek, które zrobiły jeszcze więcej, ale jestem całkiem dumna z tego, co osiągnęłam w pierwszej części sezonu - przyznała Świątek.

- Mam nadzieję, że to da mi trochę wolności do swobodnego grania, ponieważ nie muszę już niczego kontynuować. Z drugiej strony może to również wywierać na mnie presję, więc staram się po prostu nie myśleć o tym, co było, ale przygotować się na to, co nadchodzi - dodała.



Liczy na "poprawę niektórych elementów"

Po krótkiej wakacyjnej przerwie Świątek zagrała przed własną publicznością w Warszawie, gdzie w ćwierćfinale uległa późniejszej zwyciężczyni Francuzce Caroline Garcii.

- Mam tylko nadzieję, że nie będę skupiać się tylko na wygrywaniu, ponieważ chcę również poprawić niektóre elementy w mojej grze. Mieliśmy czas, by poćwiczyć trochę więcej po Rolandzie Garrosie i po Wimbledonie. Mam więc nadzieję, że wdrożę te rzeczy - zakończyła.

Na otwarcie turnieju ma wolny los. Jej pierwszą rywalkę wyłoni mecz między 19. obecnie na liście światowej Kudermietową a zajmującą 45. pozycję Rogers, która od lutego współpracuje z byłym szkoleniowcem Świątek Piotrem Sierzputowskim.