Świątek wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. "Jest nie do zatrzymania"

Zrobiła to! Iga Świątek mistrzynią French Open. W finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, na koniec miała łzy w oczach. Tak się przechodzi do historii polskiego i światowego tenisa. Oto królowa Paryża, najmłodsza od triumfu Moniki Seles w 1992 roku.

Zobacz, co Iga Świątek powiedziała o pucharze, który otrzymała za triumf w Roland Garros. W finale Polka pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Od pierwszej rundy do finału. Zobacz drogę Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020.

Droga Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020

W poniedziałek mijają równo trzy miesiące od momentu, kiedy Świątek po raz ostatni musiała przełknąć gorycz porażki. Działo się to w Dubaju, a minimalnie lepsza od niej okazała się Łotyszka Jelena Ostapenko. To, co wydarzyło się od tamtej pory, zapisało się historii polskiego, ale też światowego tenisa.

"Przyjadą do Paryża z dużą pewnością siebie"

20-letnia Polka wygrała 28 kolejnych meczów, budując czwartą najdłuższą serię w kobiecym tenisie po 2000 roku. Wdarła się do panteonu największych legend dyscypliny, a jej nazwisko wymieniane jest obok choćby sióstr Williams. Niebywała seria złożyła się z pięciu kolejnych triumfów w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. I na tym wcale ten piękny sen nie musi się skończyć. Bo na horyzoncie jest już wielkoszlemowy Roland Garros, gdzie w 2020 roku Świątek wspaniale przywitała się z tenisowym światem, sensacyjnie sięgając po tytuł. Teraz do Paryża przyjedzie już w zupełnie innej roli - liderki rankingu WTA, dominatorki i wielkiej faworytki do ponownego wzniesienia trofeum.

Iga Świątek pewna kolejnych tygodni na szczycie rankingu WTA Iga Świątek... czytaj dalej » W to, że Świątek ma wszystko, by ponownie zostać królową paryskiej mączki nie wątpią organizatorzy. "Jest nie do zatrzymania" - piszą śmiało w dużym artykule poświęconym jej oraz Novakovi Djokoviciowi, liderowi rankingu ATP, który również sięgnął w niedzielę po triumf w Rzymie.

"Dwoje najwyżej rozstawionych graczy przyjedzie do Paryża z dużą pewnością siebie. Świątek będzie ścigała swój drugi tytuł w Roland Garros, a Djoković postara się o obronę trofeum". Oficjalna strona turnieju wymienia też wszystkie ostatnie dokonania Polki, jakby sugerując, że w startującej 22 maja imprezie może nie mieć godnej rywalki. Jako kandydatkę do tytułu numer dwa wskazują Ons Jabeur, która przed finałową porażką ze Świątek w Rzymie mogła pochwalić się serią 11 zwycięstw.

19-latka zszokowała Paryż

Choć Świątek wciąż ma tylko 20 lat, to niejednokrotnie pokazała już, że prawdziwą mistrzynią jest również w kontekście walki z coraz większą presją. Jak sama wielokrotnie podkreśla, to zasługa jej doskonale układającej się współpracy z psycholog Darią Abramowicz.

Tym razem obie będą miały jeszcze więcej pracy, bo środowisko tenisowe otwarcie i coraz głośniej kreuje Polkę na murowaną faworytkę French Open 2022. I wydaje się, że to właśnie wyłącznie od samej Świątek - nie od jej rywalek - będzie zależeć, czy znów wzniesie trofeum.

A smak tego prestiżowego triumfu zna już doskonale. To przecież właśnie tam w 2020 roku przedstawiła się szerokiej publiczności. Z okazji zbliżającego się Roland Garros eurosport.pl przypomina drogę Polki do tamtego sukcesu.

Tamta edycja międzynarodowych mistrzostw Francji była wyjątkowa. Z powodu pandemii COVID-19 przesunięto ją z wiosny na jesień, a na trybunach zabrakło publiczności. I szkoda, bo rozkochani w tenisie paryżanie nie mogli śledzić na żywo jednej z najpiękniejszych historii kobiecego tenisa.

Świątek przyjechała na turniej jako 54. rakieta świata. Z jednym, w dodatku przegranym, finałem imprezy WTA. Tymczasem we francuskiej stolicy błyszczała od pierwszej piłki. Już na otwarcie ograła finalistkę imprezy z 2019 roku, Czeszkę Marketę Vondrousovą. Później były równie komfortowe zwycięstwa z Su-Wei Hsieh i Eugenie Bouchard, aż w końcu prawdziwy koncert przeciwko rozstawionej z jedynką, ówczesną pierwszą rakietą świata Simoną Halep. Kolejne starcia z Martiną Trevisan, Darią Podoroską i finałowe z Sofią Kenin również były spacerkami.

Świątek w wieku ledwie 19 lat była wielkoszlemową mistrzynią. A po ostatniej piłce sprawiała wrażenie, jakby nie dowierzała, co się wokół niej dzieje.

W 2021 roku Świątek przystąpiła do obrony tytułu. Ta sztuka jej się nie udała, przegrała w ćwierćfinale z późniejszą mistrzynią, obecnie drugą w rankingu WTA, Czeszką Barborą Krejcikovą.