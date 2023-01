Świątek gotowa na Australian Open. "Mam nadzieję wykorzystać swoje doświadczenie"

14.01 Iga Świątek jest w Melbourne, gdzie lada moment rozegra pierwszy mecz w tegorocznej edycji Australian Open. Polka została zapytana przez reportera Eurosportu Pawła Kuwika o to, co chce poprawić w swojej grze w 2023 roku.

Australian Open 2023 od 16 stycznia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Z Niemką Świątek rywalizowała w 1/8 finału zeszłorocznego US Open. Wówczas, mimo że to niespodziewanie Niemeier wygrała pierwszego seta, spotkanie zakończyło się wygraną Polki 2:6, 6:4, 6:0.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek - Niemeier w 1/8 finału US Open

- Wiadomo, że w tych pierwszych rundach gra się zazwyczaj z zawodniczkami, które mają trochę mniej doświadczenia albo są z eliminacji. Ale ja jestem gotowa na starcie z Jule. Wiadomo, że ona jest superzawodniczką i jej mecz na US Open pokazał, że może sporo, ale ja mam nadzieję wykorzystać swoje doświadczenie i wyciągnąć wnioski z tego meczu z ubiegłego roku i po prostu zagrać swój tenis. - powiedziała raszynianka w rozmowie z Eurosportem.

Świątek: mam nadzieję, że będę miała solidniejszy serwis

Stwierdziła, że nie analizowała drabinki wielkoszlemowego turnieju w Australii. - Nie myślę w tych kategoriach, czy losowanie jest dobre, czy złe. Nie patrzyłam na kolejne rundy. Wracam do tego samego systemu, który miałam rok temu, czyli koncentracja na kolejnym meczu i po nim dowiem się, kto będzie moją następną przeciwniczką, jeśli wygram - dodała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przed meczem z Jule Niemeier

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Świątek wykonała ogromny, przełomowy krok w swojej karierze. Nie potrafiła jednak powiedzieć, w czym jest lepsza w porównaniu do stycznia poprzedniego roku.

- Jest sporo rzeczy, nad którymi pracujemy cały czas, ale jak już dojdzie się do jakiegoś etapu, to ten progres nie jest ogromny. Dla mnie celem będzie to, żeby utrzymać solidną grę. Mam nadzieję, że technicznie sprawiliśmy tu na treningach, że będę miała solidniejszy serwis. Oczywiście to też się okaże, bo wiadomo, że na treningach wygląda to zazwyczaj trochę inaczej niż na meczach. Ale myślę, że te zmiany nie będą ogromne - analizowała.

Melbourne jest jej ulubionym miejscem, jeśli chodzi o wielkoszlemowe destynacje. Czym ją urzekło? - Przede wszystkim podoba mi się miasto i to, że jest tak blisko plaży, czystość. Jest nowoczesne, ale można też poczuć tradycję i oni ją bardzo pielęgnują. Można w nim znaleźć wszystko - stwierdziła raszynianka.

Oglądasz Wideo: TVN 24 Iga Świątek o zmianach w grze w sezonie 2023

Spotkanie pierwszej rundy zostanie rozegrane w poniedziałek 16 stycznia na głównym obiekcie imienia Roda Lavera. Tenisistki otworzą sesję wieczorną pierwszego dnia Australian Open 2023, a na kort wyjdą o godzinie 9.00 czasu polskiego.

Jak Świątek spędzi ostatni dzień przed meczem? - Prawdopodobnie półtorej godziny treningu i dalej przygotowania taktyczne, regeneracja, jakiś delikatny spacer. Gram w poniedziałek o godzinie siódmej (lokalnego czasu), więc dzień nie będzie stricte podporządkowany pod mecz, raczej mam nadzieję, że się trochę rozluźnię i pocieszę się Melbourne - podsumowała.

Spotkanie Polki z Niemką będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1 oraz bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl.