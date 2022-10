Świątek poznała pierwszą rywalkę w Ostrawie

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

21-letnia Świątek wraca do gry po wielkoszlemowym zwycięstwie w US Open. W Ostrawie będzie, rzecz jasna, największą gwiazdą imprezy i główną faworytką do triumfu. Polka najwyżej rozstawioną zawodniczką w czeskim turnieju była już w ubiegłym roku. Wówczas przyjechała jako ósma tenisistka rankingu WTA i dotarła do półfinału, w którym przegrała z Greczynką Marią Sakkari 4:6, 5:7.



Tym razem obsada jest jeszcze mocniejsza. Łącznie ze Świątek do turnieju przystąpią cztery zawodniczki z Top 10 rankingu - także Hiszpanka Paula Badosa (nr 3.), broniąca tytułu Estonka Anett Kontaveit (nr 4.) i Sakkari (nr 7.).

Iga Świątek o turnieju w Ostrawie

Świątek zagra w nowym turnieju. "Lubię, gdy tenis łączy ludzi i jest prawdziwą rozrywką" Iga Świątek... czytaj dalej » Polska tenisistka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Zhang Shuai lub kwalifikantka. Z 33-letnią Chinką, zajmującą obecnie 26. miejsce w rankingu WTA, Świątek jeszcze nie grała.

Turniej ruszy w poniedziałek. W Ostrawie Świątek może liczyć na duże wsparcie polskich kibiców. Miasto leży bowiem niespełna 20 kilometrów od granicy z Polską.



- Przed rokiem chyba 80 procent miejsc na trybunach zajęli polscy kibice, którzy sprawili mi wiele radości swoim dopingiem. Zapraszam serdecznie wszystkich do wspierania mnie z trybun w Ostrawie, bo panuje tam niesamowita atmosfera - powiedziała zawodniczka prowadzona przez trenera Tomasza Wiktorowskiego.



Hala Ostravar Arena jest w stanie pomieścić 10 tysięcy widzów. Większość biletów została już wyprzedana i trudno się dziwić, bo ich ceny nie są wygórowane. Za obejrzenie finału trzeba zapłacić 400 koron czeskich, czyli niespełna 80 złotych.