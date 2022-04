Świątek zachwyciła precyzją na treningu

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

Kolejny tydzień ze Świątek na topie W światowym... czytaj dalej » Jeszcze w sobotę najlepsza polska tenisistka rywalizowała na twardym korcie w meczu z Rumunią, a już dzień później udała się do Stuttgartu, gdzie w turnieju WTA po raz pierwszy w tym sezonie zagra na nawierzchni ziemnej.

Pomógł tata?

Polka powiedziała ostatnio, że stęskniła się za mączką i widać to było podczas poniedziałkowego treningu. W krótkim nagraniu opublikowanym przez WTA widać, jak ćwiczy serwis. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie 20-latka bardzo go poprawiła.

W Stuttgarcie wykazała się niebywałą precyzją, trafiając w puszkę po piłeczkach znajdującą się w części kortu po drugiej stronie siatki. Krótko przed jej uderzeniem na filmiku widać też przechadzającego się po korcie tatę liderki światowego rankingu Tomasza Świątka.

Wygląda na to, że to on ustawił tubę, którą rozbiła jego córka, za co otrzymała aplauz od publiczności obecnej w hali.



Target practice @iga_swiatek#PorscheTennispic.twitter.com/oP1Wmk8wIg — wta (@WTA) April 18, 2022

"Ćwiczyć cel" - napisano na Twitterze WTA. Jak się okazuje, pierwszy serwis w jej wykonaniu był dużo gorszy. Największa organizacja kobiecego tenisa opublikowała też nieudane zagranie Polki. "Chwilę wcześniej..." - podpisano.

Moments before though...



Admin down pic.twitter.com/K05eVLLxUR — wta (@WTA) April 18, 2022

W pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie Iga ma wolny los. Rywalkę pozna we wtorek, a będzie nią albo 38. w zestawieniu WTA Szwajcarka Viktorija Golubic, albo 342. Niemka Eva Lys, która do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje.

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Świątek największe sukcesy odnosiła właśnie na ziemnej nawierzchni, a najważniejszym z nich jest wygrany wielkoszlemowy French Open w 2020 roku.