Świątek kontra Radwańska. Podano szczegóły meczu dla Ukrainy

Jak przekazała w mediach społecznościowych wraz z Agnieszką Radwańską, Eliną Switoliną, Serhijem Stachowskim i Martynem Pawelskim spotka się 23 lipca w Krakowie, by uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu.

Wspomoże dzieci i nastolatków

W Tauron Arenie zostanie rozegrany pokazowy mecz miksta, a Świątek i Radwańska dodatkowo zmierzą się w secie singlowym. Arbitrem obu spotkań będzie Switolina.

"Bardzo, bardzo się cieszę i jestem wdzięczna, że naprawdę to robimy. Mam nadzieję, że widzimy się licznie w Tauron Arenie i przed telewizorami, aby pokazać, jaką siłę ma sport, kiedy łączy nas w pomaganiu i daje choć trochę radości" - ogłosiła Świątek.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie były znakomity ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko.

Sprzedaż 10 tysięcy biletów ruszy w czwartek 30 czerwca. Można je będzie kupić tutaj>>>

Cały dochód z wydarzenia przekazany zostanie na dzieci i nastolatków dotkniętych wojną.

Organizacje pomoce, z którymi Świątek współpracuje to United 24, Fundacje Eliny Switoliny i UNICEF Polska.



Od miesięcy pracowałam z moim zespołem nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy, aby realnie wesprzeć tych, którzy cierpią z powodu wojny.



For months I have been working with my team on a charity initiative for Ukraine to support those who suffer because of the war...

Świątek od wybuchu wojny 24 lutego otwarcie apelowała o pokój i podkreślała, jak bardzo poruszona jest wydarzeniami w Ukrainie. Nawiązywała do tego podczas ostatnich licznych przemówień. Licznych, bo wygrywała w ostatnich miesiącach turniej za turniejem.

Kiedy wspomniała o Ukrainie po wygranym finale Roland Garros, otrzymała długą i głośną owację.

Pomoc, o której napisała w środę, zapowiadała już od kilku tygodni.

Obecnie 21-latka uczestniczy w Wimbledonie, walcząc o trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. W czwartek zagra mecz drugiej rundy przeciwko Holenderce Pattinamie Kerkhove.