"Jak skupię się na sobie, nie ma znaczenia, z kim zagram". Świątek pewna swego przed finałem

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich odczuciach z pierwszego meczu w kwalifikacjach Pucharu Billie Jean King.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o możliwych kolejnych startach przed polską publicznością.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

Iga Świątek o przygotowaniach do French Open i powrocie na...

Iga Świątek o przygotowaniach do French Open i powrocie na...

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Wygrana z Białorusinką była dla Polki już 27. z rzędu. I nie podlegała żadnej dyskusji, bo 20-latka dominowała od pierwszych piłek, będąc lepszą w każdym z tenisowych elementów. Wygrała 6:2, 6:1.

Wreszcie czuje się komfortowo na rzymskiej mączce

Koncert Świątek na wagę finału w Rzymie. Groźna rywalka kompletnie rozbita Iga Świątek już... czytaj dalej » - Właściwie to nie mam do czego przyczepić się w swojej grze. Technicznie i tenisowo grało mi się bardzo komfortowo. W drugim secie miałam moment zawahania, zdekoncentrowała mnie jej przerwa (medyczna przy stanie 4:1 - red.). Miałem jednak taką przewagę, że wiedziałam, że nawet jeśli ponowna koncentracja zajmie mi kilka punktów, to zdołam skończyć mecz - mówiła na gorąco po spotkaniu przed kamerą Canal +.

Starcie z Sabalenką było dla Świątek zdecydowanie najlepszym, jakie rozegrała w tegorocznej edycji imprezy w Rzymie. - Rozgrywam się. W zeszłym roku było tutaj tak samo. Spędziłam już więcej czasu na mączce, przyzwyczaiłam się do nawierzchni i atmosfery tu panującej i już czuję się komfortowo - przyznała.

A czy Białorusinka czymś ją w sobotę zaskoczyła? - Patrząc na wyniki naszych poprzednich meczów, to ten jest podobny. Zastanawiałam się, czy Aryna coś zmieni, dlatego trudno było mi przewidzieć, jak zagra. Ja do meczów z Marią Sakkari (przegrała trzy pierwsze mecze z tą rywalką - red.) zaczęłam inaczej podchodzić. Dziś cieszę się, że udało mi się sprawić, że Sabalenka od początku odczuwała presję, bo ona lubi dominować - powiedziała polska liderka rankingu WTA.

O obronę tytułu Świątek zagra już w niedzielę, a jej rywalką będzie lepsza z pary Ons Jabeur - Daria Kasatkina. Z którą z nich wolałaby się zmierzyć? - Nie wiem, trudne pytanie. Jak skupię się na sobie, to nie ma znaczenia, z kim zagram. Odpowiadam tak zawsze, ale taka jest prawda - podsumowała z uśmiechem.