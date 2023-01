Niemiła sytuacja po meczu Świątek. Polka aż pogroziła kibicowi palcem

Turniej Australian Open od 16 stycznia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

"Takie mecze to dla mnie zawsze pułapki" Iga Świątek nie... czytaj dalej » 21-letnia liderka rankingu WTA nie miała łatwego wejścia w pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2023 roku. Wszystko dlatego, że naprawdę trudne warunki postawiła jej Niemeier.

Ostatecznie jednak - po dwóch godzinach walki - to faworytka zeszła z kortu jako zwyciężczyni. Wygrała 6:4, 7:5.

Pogroziła kibicowi palcem

Ale zanim jeszcze opuściła Rod Laver Arena, zatrzymała się przed kibicami, by rozdać kilka autografów.

Zainteresowanie było wielkie, przecież do trybuny podeszła najlepsza obecnie tenisistka świata. Fani prześcigali się w podawaniu Polce pamiątek do podpisu, aż jeden z nich w nieelegancki sposób rzucił w jej okolicę piłkę. Świątek, wykazując się znakomitym refleksem, ją złapała, ale postawa kibica wyraźnie jej się nie spodobała. Pogroziła mu nawet palcem, prosząc by nie dochodziło do takich sytuacji.

W drugiej rundzie liderka rankingu WTA zagra z Kolumbijką Camilą Osorio.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1 rundy singla kobiet w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne:



Iga Świątek (Polska, 1) - Jule Niemeier (Niemcy) 6:4, 7:5

Jessica Pegula (USA, 3) - Jaqueline Adina Cristian (Rumunia) 6:0, 6:1

Marta Kostiuk (Ukraina) - Amanda Anisimova (USA, 28) 6:3, 6:4

Olivia Gadecki (Australia) - Polina Kudermietowa (Rosja) 7:5, 6:1

Coco Gauff (USA, 7) - Katerina Siniakova (Czechy) 6:1, 6:4

Emma Raducanu (W. Brytania) - Tamara Korpatsch (Niemcy) 6:3, 6:2

Bianca Andreescu (Kanada) - Marie Bouzkova (Czechy, 25) 6:2, 6:4

Cristina Bucsa (Hiszpania) - Eva Lys (Niemcy) 2:6, 6:0, 6:2

Diana Sznajder (Rosja) - Kristina Kucova (Słowacja) 7:6 (8-6), 7:5

Danielle Collins (USA, 13) - Anna Kalinska (Rosja) 7:5, 5:7, 6:4

Maria Sakkari (Grecja, 6) - Yue Yuan (Chiny) 6:1, 6:4

Clara Burel (Francja) - Talia Gibson (Australia) 6:3, 6:4

Bernarda Pera (USA) - Moyuka Uchijima (Japonia) 2:6, 6:3, 6:1

Karolina Muchova (Czechy) - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:1

Petra Kvitova (Czechy, 15) - Alison van Uytvanck (Belgia) 7:6 (7-3), 6:2

Anhelina Kalinina (Ukraina) - CoCo Vandeweghe (USA) 6:3, 6:1

Jelena Ostapenko (Łotwa, 17) - Dajana Jastremska (Ukraina) 6:4, 6:2

Qinwen Zheng (Chiny, 29) - Dalma Galfi (Węgry) 6:0, 6:2

Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) - Brenda Fruhvirtova (Czechy) 7:5, 6:2

Barbora Krejcikova (Czechy, 20) - Sara Bejlek (Czechy) 6:3, 6:1

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 24) - Sofia Kenin (USA) 6:4, 7:6 (7-3)

Anna Bondar (Węgry) - Ana Bogdan (Rumunia) 6:2, 2:6, 6:3

Camila Osorio (Kolumbia) - Panna Udvardy (Węgry) 6;4, 6:1

Kateryna Baindl (Ukraina) - Kamilla Rachimowa (Rosja) 7:5, 6:7 (8-10), 6:1

Caty McNally (USA) - Laura Pigossi (Brazylia) 7:5, 6:1

Nadia Podoroska (Argentyna) - Leolia Jeanjean (Francja) 6:0, 6:3

Jelena Rybakina (Kazachstan, 22) - Elisabetta Cocciaretto (Włochy) 7:5, 6:3

Zhu Lin (Chiny) - Rebecca Marino (Kanada) 6:2, 6:4

Jil Teichmann (Szwajcaria, 32) - Harriet Dart (W. Brytania) 7:5, 6:1

Kaja Juvan (Słowenia) - Selena Janicijevic (Francja) 7:5, 6:1

Wang Xinyu (Chiny) - Storm Sanders (Australia) 7:6 (7-2), 6:4

Madison Keys (USA, 10) - Anna Blinkowa (Rosja) 6:4, 3:6, 6:2