Świątek krótko podsumowała sezon. "Ten rok to niezła przygoda"

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Wymagające rywalki dla Świątek i koleżanek z reprezentacji Reprezentacja... czytaj dalej » Kończący się sezon był dla Polki spektakularny. Wygrała wielkoszlemowy Roland Garros i po raz pierwszy w karierze US Open, a także turnieje w: Katarze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i San Diego. Ponadto zanotowała imponującą serię 37 zwycięskich spotkań z rzędu.

Teraz przyszedł czas na małe podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu roku. Polka zamieściła wpis w mediach społecznościowych.

"Jeszcze dużo wyzwań, pracy i nauki"

"Ostatnie dni, to trochę więcej czasu na oswojenie się ze wszystkim, co działo się w tym sezonie. Trudno go opisać jednym słowem czy nawet zdaniem, ale wiem, że jest wyjątkowy i nigdy go nie zapomnę" – zaczęła liderka światowego rankingu.

"Wyniki to jedno, to ile nauczyłam się o sobie… to zupełnie inna historia. Wiem na pewno – dużo jeszcze wyzwań, pracy i nauki przede mną" – podkreśliła.

W dalszej części wpisu Świątek podziękowała swojemu sztabowi, rodzinie, sponsorom i oczywiście kibicom.

"Ten rok to niezła przygoda, także dzięki Wam!" – zaznaczyła Polka.



Last few days I had more time to realize fully and embrace what happened this year… pic.twitter.com/e3gA5uY2e2 — Iga Świątek (@iga_swiatek) November 14, 2022





W tym roku Świątek pojawi się jeszcze na korcie. W Dubaju odbędzie się turniej World Tennis League 2022, z udziałem największych gwiazd tenisa, w którym Polka rozegra minimum trzy spotkania: z Caroline Garcią, Anett Kontaveit i Aryną Sabalenką. Pierwszy mecz 19 grudnia, a ewentualny finał 24.