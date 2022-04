Iga Świątek zdradziła plany na najbliższe dni. "Jestem podekscytowana"

W 1974 dni na sam szczyt. Tak Świątek pięła się w rankingu WTA Iga Świątek... czytaj dalej » 20-latka przed początkiem sezonu zmieniła trenera. W miejsce Piotra Sierzputowskiego w jej boksie zasiadł Tomasz Wiktorowski, a pierwsze efekty współpracy są piorunujące. Świątek po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału Australian Open, a w ostatnich tygodniach jest po prostu nie do zatrzymania. Wygrała kolejno w Dausze, Indian Wells i Miami, co zaprowadziło ją na sam szczyt rankingu WTA.

- Nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że początek sezonu na kortach twardych przerósł moje oczekiwania. Zaczęłam go bardzo dobrze, od dwóch półfinałów w Adelajdzie i Australian Open, ale to te trzy ostatnie turnieje pokazały mi, że "sky is the limit", jak to mówią po angielsku. To że doprowadzałam swoje nogi do granic możliwości, a głowę na skraj koncentracji przyniosło pozytywne skutki - przyznała w poniedziałek.

Iga Światek o początku sezonu na hard courcie

Czas na regenerację i odpoczynek

Teraz przed nią wielce zasłużony odpoczynek. Po nim wróci do Polski, gdzie w dniach 15-16 kwietnia weźmie udział w meczu Polska - Rumunia w ramach Billie Jean King Cup. Spotkanie w Radomiu zdecyduje, która z drużyn wystąpi w turnieju finałowym.

- Zawsze cieszę się na grę w reprezentacji. To są wyjątkowe turnieje, gdzie ma się poczucie, że gra się całą grupą. Jak jedna osoba jest na korcie, to czuje wsparcie innych zawodników. Jestem podekscytowana. Na tych meczach jest bardzo dużo kibiców, gra się w domu, więc zobaczymy, czy sprostam zadaniu. Kolejne dni chciałabym przeznaczyć na regenerację i odpoczynek, żeby poczuć się bardziej świeża na korcie - podkreśliła pierwsza rakieta świata.

Iga Światek o Billie Jean King Cup

Wraca na ulubioną nawierzchnię

Występ w Radomiu będzie dla Świątek ostatnim w tej części sezonu na kortach twardych. Później rywalizacja przeniesie się na mączkę, na której Polka czuje się najlepiej.

- Wiem, że będzie wokół mnie dużo szumu, dlatego - tak jak co roku - postaram się skupić na dobrych przygotowaniach i grze w nadchodzących turniejach. Pierwsze z nich poświęcę, by wgrać się w tę nawierzchnię. Przede wszystkim dla mnie granie na mączce to ogromna przyjemność i fajna zabawa. Trochę lepiej się na niej czuję, jeśli chodzi o poruszanie. Mam nadzieję, że skorzystam z tego i będzie to dla mnie przyjemność, a jeśli tak się stanie, to wyniki przyjdą same - podkreśliła.