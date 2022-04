Świątek: ostatnie tygodnie były trochę hardkorowe

"Ogrom propozycji" u Świątek. Jest najlepsza, ma być wśród najbogatszych Iga Świątek ma... czytaj dalej » Świątek, która 31 maja obchodzić będzie 21. urodziny, od lutego do początku kwietnia wygrała w porywającym stylu imprezy w Dausze, Indian Wells i Miami. Od 4 kwietnia jest oficjalnie liderką - jako pierwsza Polka w historii - listy WTA.

W piątek podsumowała ostatnie tygodnie w jej karierze.

Iga Świątek: udało mi się trochę odpocząć

"Co za czas! Jednego dnia jestem w 100% skupiona na swojej grze podczas meczu, a kolejnego dociera do mnie, że zostaję numerem 1 na świecie. To sporo do przepracowania i oswajam się z tym każdego dnia w swoim własnym tempie. Pewnie zajmie mi to trochę czasu, ale też co ważne - jestem tym bardziej podekscytowana" - napisała Świątek w mediach społecznościowych.

"Ostatnie tygodnie były… interesujące, szalone, trochę też hardkorowe, ale cieszę się, że mimo wszystko udało mi się trochę odpocząć po finale w Miami. Niedużo, ale każda minuta poza kortem to cenny i bardzo mi potrzebny odpoczynek. A tymczasem… wracam do pracy" - dodała tenisistka.

Świątek ma w planach udział w meczu Polska - Rumunia w ramach Billie Jean King Cup (15-16 kwietnia). Spotkanie w Radomiu zdecyduje, która z drużyn wystąpi w turnieju finałowym.