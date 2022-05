Świątek rozpędzała się z gema na gem. "Cieszę się, że udało mi się poprawiać i wyciągać wnioski"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Zwycięstwo bez straty seta, w drugim pogrom. Iga Świątek ruszyła po obronę tytułu Iga Świątek w... czytaj dalej » Świątek wróciła do rywalizacji po kilkunastu dniach przerwy. Do Rzymu przyleciała jako obrończyni tytułu.

Liderka światowego rankingu rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, ponieważ w pierwszej dostała wolny los. Jej rywalką była sklasyfikowana na 57. miejscu Rumunka Ruse.

Świątek zadowolona. Powoli myśli już o French Open

Polka poradziła sobie z 24-latką bez większych problemów. Choć od czasu do czasu popełniała drobne błędy, to i tak wszystko miała pod pełną kontrolą. Wygrała 6:3, 6:0.

- Z gema na gem czułam się coraz bardziej pewnie. To był mój pierwszy mecz, więc było wiadomo, że będę potrzebowała trochę czasu, żeby wejść w rytm. Cieszę się, że i tak dość płynnie udało mi się poprawiać i wyciągać wnioski w trakcie meczu - tłumaczyła Świątek w rozmowie z Canal+ Sport.

- Wiadomo, że na tym turnieju warto skupić się na rzeczach, które będą działały na Ronaldzie Garrosie. Trzeba myśleć długofalowo - zauważyła tenisistka z Raszyna, która jest niepokonana od 24 meczów.

iga gonna iga (win matches as fast as possible )



That's 24 STRAIGHT MATCH WINS for @iga_swiatek!#IBI22pic.twitter.com/YMK7Cmj0F9 — wta (@WTA) May 11, 2022

Czas na "ekscytujący mecz"

W trzeciej rundzie rywalką Polki będzie szesnasta w światowym rankingu Azarenka. Białorusinka w środowym meczu bez problemów poradziła sobie z Camilą Osorio z Kolumbii (58. WTA), wygrywając 6:2,6:4.

- Na pewno to będzie ekscytujący mecz. Nigdy nie grałam z nią na mączce. Mam nadzieję, że taktycznie dobrze się przygotujemy. Myślę, że jeśli skoncentruję się na swoich mocnych stronach i wyciągnę wnioski z dzisiejszego meczu, to moja gra powinna się poprawiać. Na pewno to będzie ciężki mecz, ale liczę na to, że zaprezentuję dobry tenis - podsumowała Świątek.

WTA Rzym 2022 - wynik meczu 2. rundy:

Iga Świątek - Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:0.