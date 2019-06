Świątek uporała się z problemami. "Robiłam błędy przez głowę"

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Jego podopieczna zagra w sobotę mecz 3. rundy French Open z Monicą Puig. Transmisja w Eurosporcie 2 ok. godz. 14:00.

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wspaniała Świątek awansowała do czwartej rundy. Na koniec były łzy szczęścia W piątek... czytaj dalej » Sobotnie starcie nie było dla Świątek łatwe. W pierwszej partii praktycznie nie istniała na korcie. Szybko przegrała 0:6. Potem jednak prezentowała się zdecydowanie lepiej.

Kolejne dwie odsłony wygrała po 6:3. Na koniec pojawiły się łzy.

- Po meczach raczej płaczę, gdy mam powód, ale negatywny. Po takich pozytywnych wydarzeniach raczej rzadziej pojawiają się u mnie łzy. Jestem po prostu przeszczęśliwa. Nie potrafię słowami opisać tego, co się dzieje w mojej głowie. Jestem dość niecierpliwa, ale może właśnie to i upór sprawiają, że tak wcześniej gram już w czwartej rundzie French Open – mówiła po meczu w rozmowie z reporterem Eurosport.pl Łukaszem Przybyłowiczem triumfatorka.

Oglądaj Wideo: Eurosport Iga Świątek: Gdy się rozruszałam, wszystko się zmieniło

Znalazła powód słabszej gry

- Czemu przegrałam pierwszego seta? Miałam w piątek trochę problemów zdrowotnych. Nie wiedziałam, czy jak wyjdę na kort, to będę w stanie je przezwyciężyć. W momencie, gdy się rozruszałam i stwierdziłam, że robię błędy nie przez kłopoty ze zdrowiem, ale przez głowę, to od razu wszystko potoczyło się inaczej. Potrzebowałam to zrozumieć. U sportowców często tak jest, że w pewnej chwili przychodzi jakaś blokada z dziwnych powodów. Wiedziałam, że nie mam takich problemów. Po prostu musiałam to zrozumieć. W trudnych chwilach wiem, co zrobić, aby sobie z nimi poradzić - tłumaczyła szczęśliwa Iga.

Oglądaj Wideo: Eurosport Iga Światek pokonała Monicę Puig w 3. rundzie Rolanda Garrosa

Świątek po raz drugi w tym turnieju zagrała na korcie numer 1, który wkrótce zostanie rozebrany. Przed rokiem właśnie tutaj wygrała rywalizację deblową juniorek. Teraz czas na większy obiekt przy okazji starcia z Simoną Halep.

- Mam dużo miłych wspomnieć z "jedynki". Teraz zobaczymy, czy to dobrze, że będę grała na większym korcie. Dociera do mnie, że spotkam się z Halep. Nie mam żadnych obaw. Nawet jak przegram, to nie będzie to żaden wstyd. Gdy zobaczyłam, jak wygląda drabinka po losowaniu, to oczywiście się cieszyłam, bo z jednej strony miałam spore szczęście, ale z drugiej chciałam także zmierzyć się z gwiazdą. Myślę, że Magda Linette w drugiej rundzie trochę zmęczyła Rumunkę i może da się z nią powalczyć - zakończyła Polka.

Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.