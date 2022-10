Następne wielkie osiągnięcia Świątek. Udało się to tylko trzem tenisistkom

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

TAK RELACJONOWALIŚMY PÓŁFINAŁOWY MECZ ŚWIĄTEK W SAN DIEGO W EUROSPORT.PL

Półfinałowe starcie z Pegulą od początku było zacięte. Po objęciu prowadzenia 4:2 wydawało się, że Świątek pewnie zmierza po wygraną. Kolejne cztery gemy wygrała jednak Amerykanka i to ona cieszyła się z prowadzenia w setach.

Potem rywalizację zastopował deszcz. Tenisistki wróciły do gry dopiero po około godzinie. Przerwa dobrze podziałała na Świątek, która następne dwie partie wygrywała pewnie 6:2, 6:2 i cieszyła się z awansu do finału.



Into her 9th final of 2022



No.1 seed @iga_swiatek needed three sets this time around in her win over Pegula!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/YNLSYFTThI — wta (@WTA) October 16, 2022





Dla 21-letniej raszynianki było to już 63. zwycięstwo w tym roku. W ostatnich sześciu latach tyloma wygranymi w WTA Tour mogła pochwalić się jedynie Angelique Kerber. Miało to miejsce w 2016 roku (bilans Niemki polskiego pochodzenia wynosił 63 zwycięstwa, 18 porażek).

Świątek, która czwarty raz w sezonie 2022 pokonała Pegulę, zagra w dziewiątym finale w tym roku. Triumfowała w siedmiu z nich, w tym dwukrotnie w turniejach wielkoszlemowych - French Open oraz US Open. Przegrała jedynie w ostatnich rozgrywkach w Ostrawie z Czeszką Barborą Krejcikovą.

W rankingu WTA Race, obejmującym tylko ten sezon, przekroczyła już 10 tysięcy punktów. Zostanie czwartą tenisistką, która zakończy rok z tak okazałą liczbą punktów po Wiktorii Azarence, Marii Szarapowej i Serenie Williams.

Dla porównania - w 2021 roku Aryna Sabalenka do WTA Finals awansowała z dorobkiem 4768 punktów, a Ashleigh Barty w 2019 z 6746. Polka poprawiła nawet osiągnięcie Williams z 2015 roku - 9945, daleko jej jednak do wyniku Amerykanki z 2012 r. - 12040.

Jeszcze musi czekać na rywalkę

O triumf w San Diego liderka światowego rankingu powalczy ze zwyciężczynią starcia Chorwatki Donny Vekic z Amerykanką Danielle Collins. Mecz przerwano z powodu deszczu przy stanie 6:4, 4:6, 2:2.

Wynik półfinału:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jessica Pegula (USA, 4) 4:6, 6:2, 6:2