Świątek dała koncert w trzecim secie. "Chciałam pójść na całość, zdać się na intuicję"

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o radości towarzyszącej jej po zdobyciu tytułu. Porównała to do sytuacji, gdy dwa lata temu wygrała Roland Garros.

Świątek wróciła do finałowej rutyny. Ma tytuł w San Diego Iga Świątek z... czytaj dalej » - To był zacięty pojedynek, bardzo intensywny fizycznie. Wiele zależało od tego, kto dyktował warunki w poszczególnych wymianach - powiedziała Świątek po finale.

Świątek: nie myśleć za dużo, zdać się na intuicję

Pierwszego seta liderka światowego rankingu wygrała 6:3, ale drugi miał dokładnie odwrotny przebieg i wynik. Zapowiadała się więc bardzo ciekawa trzecia odsłona, tymczasem... w ogóle nie było w niej emocji. Świątek szybko wygrała wszystkie gemy.



- W decydującej partii chciałam pójść na całość. Wiedząc, jak dobrze rywalka może serwować, zamierzałam po prostu być bardziej rozluźniona przy moich returnach. Nie myśleć za dużo, zdać się na intuicję i walczyć o każdą piłkę. Dodało mi to pewności siebie - podkreśliła Polka.



8th title of 2022

64th win of 2022

24-1 in the US in 2022



Trzy godziny przed decydującym pojedynkiem w San Diego Vekić dokończyła swój półfinałowy mecz z Amerykanką Danielle Collins, przerwany w sobotę z powodu deszczu. Zwyciężyła 6:4, 4:6, 7:6 (7-2).

26-letnia Chorwatka, która przeszła operację kolana po zeszłorocznym Australian Open, może mieć powody do satysfakcji.

W San Diego najpierw przeszła kwalifikacje, a następnie wyeliminowała znacznie wyżej notowane rywalki - Greczynkę Marię Sakkari, Czeszkę Karolinę Pliskovą, Białorusinkę Arynę Sabalenkę i wspomnianą Collins.

- Cieszę się, że wróciłaś. Mam nadzieję, że zagramy w wielu finałach - powiedziała cytowana w agencji Reuters Świątek o Chorwatce.

Dziękując swojemu sztabowi oraz rodzinie, Polka dodała: - Mój tata prawdopodobnie teraz śpi, ale oglądał mnie przez cały tydzień. Chciałam mu powiedzieć: cześć.



W tym sezonie Polka zanotowała już 64 zwycięskie pojedynki. Ma najwięcej wygranych meczów w jednym sezonie, odkąd słynna Amerykanka Serena Williams rozstrzygnęła na swoją korzyść 78 spotkań w 2013 roku.



21-letnia tenisistka wywalczyła 11. tytuł w karierze, a ósmy w tym roku.