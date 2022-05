Iga Świątek pewna kolejnych tygodni na szczycie rankingu WTA

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o możliwych kolejnych startach przed polską publicznością.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

"Absolutna pani tenisa". Włosi zachwyceni Świątek Królowa Iga... czytaj dalej » W obecnym sezonie Świątek wygrała już pięć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie. Szczególnie istotny był ten w stolicy Włoch, bo Polka triumfowała w nim również w ubiegłym roku i musiała bronić 900 punktów w rankingu.

Szanse miała tylko Jabeur

W niedzielnym finale pokonała Ons Jabeur 6:2, 6:2. Tunezyjka jako jedyna miała szansę zdetronizować 20-letnią raszyniankę po wielkoszlemowym French Open, który 22 maja rozpocznie się w Paryżu. Pierwszym z warunków było jej zwycięstwo w Rzymie, któremu nie sprostała.



Wobec tego najwcześniej do zmiany na szczycie rankingu może dojść 20 czerwca. Wiele jednak wskazuje na to, że Świątek liderką będzie dłużej, bo jej przewaga nad rywalkami jest gigantyczna. W 2020 roku wygrała French Open, a w ubiegłym dotarła do ćwierćfinału.



Z obecną formą będzie zdecydowaną faworytką nadchodzących zmagań w Paryżu. Może się pochwalić serią 28 wygranych meczów, która jest czwartą najdłuższą w kobiecym tenisie od 2000 roku. Dłużej bez porażki pozostawały tylko: Venus Williams - 35, jej siostra Serena - 34 oraz Belgijka Justine Henin - 32.



W trakcie całej kariery 12 tygodni na szczycie rankingu wytrwały - Hiszpanka Arantxa Sanchez-Vicario i Serbka Ana Ivanović. Kolejna na horyzoncie jest Amerykanka Jennifer Capriati - 17 tygodni.