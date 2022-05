Świątek o przełomowym momencie meczu. "Stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Pierwsza partia czwartkowego spotkania trwała aż 80 minut. Polka zaczęła ją od wyniku 0:3, dwukrotnie tracąc podanie. I właśnie serwis był jej zmorą, a każdy gem, kiedy to ona wprowadzała piłkę do gry, ciągnął się przez wiele minut. Ostatecznie, przy najważniejszych punktach to ona była jednak górą i wygrała 6:4.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Rzymie. Azarenka nagle zgasła Iga Świątek może... czytaj dalej » - Ostatnio takiego seta grałam z Belindą Bencić na US Open. Takie partie nie zdarzają się często, a jeśli już, to zwykle na mączce. Cieszę się, że potrafiłam wrócić po takim początku i mogę odetchnąć - mówiła na gorąco w wywiadzie udzielonym Canal+ Sport.

Wskazała, co było źle

A co jej zdaniem nie funkcjonowało i nie pozwalało przejąć inicjatywy? - Czułam, że gdy mam przewagę, nie potrafię domknąć punktu. Nie wiedziałam, czy grać bezpieczniej bliżej środka, czy pozostać agresywną i dalej ryzykować. Początek kosztował mnie dużo energii i cieszę się, że się ogarnęłam. Stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia - przyznała.

Świątek zwróciła też uwagę na fakt, że tak długo trwający set źle wpływał na jakość kortu. Nawierzchnia, która niemal półtorej godziny nie była równana, i jej, i Azarence sprawiała trudności, bo piłka często odbijała się nierówno.

Druga partia, mimo że zaczęła się od straconego podania przez Świątek, przebiegła już w pełni pod jej dyktando i zakończyła się wynikiem 6:1.

W ćwierćfinale turnieju, w którym 20-latka broni tytułu, zagra z Kanadyjką Biancą Andreescu (90. WTA). I będzie to spora niewiadoma, bo choć rok starsza zawodniczka to mistrzyni US Open 2019, to do gry na najwyższym poziomie dopiero wraca po licznych kontuzjach.

- Nigdy razem nie trenowałyśmy, ale raz zmierzyłyśmy się w juniorach. To był dla mnie ważny mecz, bo wygrałyśmy wtedy z Kanadą w Fed Cup, a ja poczułam, że mam moc. Od tamtej pory obie zrobiłyśmy duży postęp i cieszę się, że Bianca wróciła do touru. To na pewno będzie wymagający mecz.

Świątek i Andrescu zmierzą się w piątek.