Świątek spełniła marzenie w meczu z Amerykanką. "Jestem bardzo zadowolona"

Ekspert Eurosportu o tym, jak ważne są szybkie wygrane Igi Świątek w US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Świątek - Stephens

US Open. Świątek powiększyła przewagę w 2. secie w meczu ze...

Świątek przełamała Stephens na początku 2. seta meczu 2. rundy US Open

Iga Świątek wygrała 6:3 1. seta w meczu ze Sloane Stephens w 2. rundzie US Open. Wszystkie mecze na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała 1. seta ze Stephens w meczu 2. rundy US Open

US Open. Drugie przełamanie Świątek w 1. secie w meczu ze...

US Open. Stephens odrabia straty. Przełamanie w 3. gemie 1....

US Open. Świątek wygrała 1. gema w meczu ze Stephens

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Rozmowa Eurosportu z Igą Świątek po meczu 2. rundy US Open

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

6:3, 6:0 z Jasmine Paolini w godzinę i sześć minut oraz 6:3, 6:2 ze Stephens w godzinę i kwadrans. Dwa mecze liderki światowego rankingu na US Open pokazały, że jest doskonale przygotowana do ostatniej w tym roku wielkoszlemowej imprezy.

- Robię po prostu swoją robotę, nie mam do końca na to wpływu. Raczej po prostu staram koncentrować się na sobie, niekoniecznie na tym, żeby jak najszybciej zagrać. Cieszę się, że gram solidnie i od początku do końca jestem skoncentrowana - skomentowała swój kolejny piorunujący występ Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Czwartkowy mecz drugiej rundy odbywał się na ogromnym Arthur Ashe Stadium. - Jestem bardzo zadowolona. Gra na największym stadionie świata, jeśli chodzi o tenis, jest spełnieniem marzeń, więc bardzo cieszę się, że miałam okazję - podkreśliła Polka.

Pytana o najtrudniejszy moment spotkania ze Stephens, najlepsza polska tenisistka zrobiła krótką pauzę, po czym odpowiedziała: - Dostosowanie się do tego, jak zużyte są piłki. W ostatnim gemie łatwiej było zaserwować szybciej, więc praca z tym - to było dość wymagające. Generalnie cieszę się, że przez cały mecz mogłam grać swój tenis - dodała 21-latka.

Jak stwierdziła, niebywały upał w Nowym Jorku (spotkanie rozpoczęło się w południe czasu lokalnego) jej nie przeszkadzał.

- Już jesteśmy przyzwyczajone, szczerze mówiąc. Ważne, że dziś jest trochę bardziej sucho i dzięki temu trochę przyjemniej się gra, więc nie przeszkadza mi to - zaznaczyła Świątek.

Na pytanie, czy udało się pójść do parku czy biblioteki, tak jak zapowiadała po pierwszym meczu, odpowiedziała: - Nie udało się, spędziłam dzień na oglądaniu Sereny, więc miałam inne wrażenia.

Rywalką Igi w trzeciej rundzie będzie kolejna reprezentantka gospodarzy, Lauren Davis, która niespodziewanie wyeliminowała w trzech setach 28. w światowym rankingu Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Amerykanka wygrała 0:6, 6:4, 7:6 (10-5).

Wynik meczu drugiej rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Sloane Stephens (USA) 6:3, 6:2.