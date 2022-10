Świątek wytłumaczyła, skąd problemy z Chinką

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

Video: TVN 24

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

