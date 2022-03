Iga Świątek w euforii. "Wszystko wydaje się nierealne"

"Jestem prawie pewna, że jutro słońce będzie świeciło tak samo jak dziś, póki co to wszystko wydaje się jednak nierealne" – zacytowała Świątek Międzynarodowa Federacja Tenisowa (WTA).

Na razie liderką jest wirtualną. Najnowszy ranking, uwzględniający wyniki turnieju w Miami i wykreślenie z niego dotychczasowej rakiety nr 1 Ashleigh Barty (niespodziewanie w tym tygodniu zakończyła karierę) zostanie opublikowany 4 kwietnia.

Źródło: live-tennis.eu/en/wta-live-ranking Jeszcze nieoficjalny, wirtualny ranking

WTA: Świątek to najgorętsze obecnie nazwisko

Świętek będzie pierwszą osobą z Polski na szczycie tenisowego rankingu i 28. liderką w historii notowania.

"To obecnie najgorętsze nazwisko w środowisku" – podkreśliła WTA.

Świątek w Miami pokonała bez większych problemów Szwajcarkę Viktoriję Golubic 6:2, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy w Miami.

Po zwycięstwie w ubiegłym tygodniu w turnieju w Indian Wells w Kalifornii Polka awansowała na najwyższe w karierze drugie miejsce na liście WTA. Wyprzedzała ją tylko Barty, która ogłosiła zakończenie kariery i złożyła wniosek o wykreślenie jej nazwiska z zestawienia.



One for the history books



@iga_swiatek plows through her Round 2 match against Golubic and ups her match win streak to 12!#MiamiOpenpic.twitter.com/prccD0fvn5 — wta (@WTA) March 26, 2022





Warunkiem awansu było wygranie jednego meczu na Florydzie. Świątek spełniła go. Jedno zwycięstwo Igi w Miami oznacza, że na liście WTA nie dogoni ją żadna z tenisistek z grupy pościgowej.

Wynik meczu drugiej rundy Miami Open:



Iga Świątek (Polska, 2) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 6:0