Świątek: czułam trochę więcej nerwów

Świątek wie, co ma do poprawienia

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Po ekspresowych zwycięstwach z Jasmine Paolini i ze Sloane Stephens wydawało się, że Świątek nie będzie miała też problemów z Davis. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego szybko wypracowała prowadzenie 3:0, grała agresywnie i rzadko się myliła. Do końca pierwszego seta kontrolowała wydarzenia na korcie.

Druga partia zaczęła się również od 3:0, ale niespodziewanie dla Davis. Kilka minut później Amerykanka wygrywała już 4:1 i była blisko odrobienia strat w meczu. Świątek otrząsnęła się jednak i wróciła do bardzo dobrej gry. Jej łupem padło pięć gemów z rzędu i mogła świętować awans do 4. rundy.

- Na pewno czułam dzisiaj trochę więcej nerwów - stwierdziła Polka kilka minut po zakończeniu spotkania w rozmowie z Marcinem Wroną, korespondentem "Faktów" TVN.

- Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, z czego to wynikało, ale na pewno przepracuję to i wyciągnę wnioski. Cieszę się, że mimo tego, że nie czułam się w stu procentach idealnie, mogłam grać swój tenis i wygrać więcej punktów w tych najważniejszych momentach. Cieszę się też, że udało mi się wyciągnąć drugiego seta - dodała.

Nad ranem w niedzielę polskiego czasu Świątek spędziła na korcie blisko dwie godziny. Było to jej najdłuższe spotkanie na tegorocznym US Open. Na zmęczenie jednak nie narzeka. - Mamy dzień przerwy, więc jestem przyzwyczajona do większych objętości, jeśli chodzi o trenowanie - stwierdziła.

Reporter zapytał Świątek, jak się jej gra na dwóch największych stadionach w US Open.

- Generalnie dobrze, warunki są inne niż na innych Wielkich Szlemach. Ze względu na to, że kibice są tu głośniejsi, na początku meczu więcej pracy musiałam włożyć w koncentrację, bo faktycznie cały czas po stadionie ktoś chodził. Dla mnie są to wciąż nowe doświadczenia, bo właściwie nie wiem, czy grałam kiedyś podczas nocnej sesji na US Open. Wydaje mi się, że nie, więc cieszę się, że mam okazję i będę się uczyć z roku na rok - zaznaczyła 21-letnia raszynianka.

"Mam nadzieję, że mi też kiedyś uda się to wdrożyć"

Nie mogło zabraknąć też pytania o 23-krotną wielkoszlemową mistrzynię Serenę Williams i ich niedawne spotkanie za kulisami US Open.

- Nie miałyśmy czasu długo porozmawiać. Przede wszystkim miałam okazję jej pogratulować i cieszę się, że ona czasami ogląda moje mecze. Serena Williams jest przykładem dla wszystkich niezależnie od tego, skąd pochodzą, czy wygrywają fizycznością,czy raczej mentalnością - ona jest kompletną zawodniczką, która w swojej karierze osiągnęła dobry poziom we wszystkich tych aspektach - komplementowała Amerykankę.

- Ja przede wszystkim podziwiam ją za to, jak wytrzymała presję bycia numerem 1 przez tyle czasu (319 tygodni na szczycie rankingu) i jak potrafiła wywierać presję na przeciwniczkach właściwie samą swoją postawą i zachowaniem na korcie. Mam nadzieję, że mi też kiedyś uda się to wdrożyć - przyznała Polka.

nd week of @usopen it is and another chance on Monday. Jazda!



Jej kolejną rywalką będzie Niemka Jule Niemeier, która w 3. rundzie wyeliminowała Chinkę Qinwen Zheng.

Wynik meczu 3. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Lauren Davis (USA) 6:3, 6:4