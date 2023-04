Świątek obawia się "sztuczek" Jabeur. "Każdy punkt będzie miał znaczenie"

Świątek najadła się trochę nerwów, ale zameldowała się w półfinale Najwyżej... czytaj dalej » Z Chinką Qinwen Zheng w drugiej rundzie Świątek nie miała większych problemów (wygrała 6:1, 6:4), za to nie brakowało ich w ćwierćfinale z Pliskovą.

Polka przy swoim serwisie przegrała pierwszego gema. Później zajmująca 17. miejsce w rankingu WTA Czeszka jeszcze raz przełamała jej podanie, obejmując prowadzenie 4:0. Nie dała już sobie wydrzeć zwycięstwa w tym secie.

- Na początku czułam, że nie mogę się skupić. Kiedy ona serwuje, liczą się naprawdę milisekundy - wyjaśniła słabe wejście w mecz liderka światowego rankingu. - Mam więc wrażenie, że pod koniec pierwszego seta prezentowałam już dobry tenis, ale było za późno, by wyrównać - dodała.

W drugiej odsłonie to Polka szybko objęła prowadzenie 4:0 i tracąc tylko jednego gema wyrównała stan meczu. W trzeciej partii Świątek dwukrotnie przełamała serwis Czeszki. Awans przypieczętowała wygraną 6:2.



Big serve, little touch @iga_swiatek#PorscheTennispic.twitter.com/HY1jB6tBXq — wta (@WTA) April 21, 2023





Świątek: to będzie inny mecz niż większość spotkań

Po zwycięstwie nad Pliskovą poprawiła i tak rewelacyjny bilans meczów w Stuttgarcie na 6-0. Raszynianka, która wróciła do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją żeber, ma szansę zostać pierwszą obrończynią tytuły w Stuttgarcie od Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia triumfowała tam w 2015 i 2016 roku. Iga Świątek - Ons Jabeur. Kiedy i o której godzinie półfinał w Stuttgarcie? Iga Świątek - Ons... czytaj dalej »

- Jestem bardzo szczęśliwa, że wróciłam, mogę grać przed tą publicznością i czuć te emocje. Mimo że moja przerwa nie była zbyt długa, czuję, że naprawdę za tym tęskniłam - wyznała Świątek.

W półfinale, jak zapowiada, czeka ją trudniejsze zadanie z Jabeur, z którą ma korzystny bilans meczów 3-2. Pokonała ją m.in. w finale ubiegłorocznego turnieju wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku.

- Na pewno kiedy grasz z Ons, nie możesz oczekiwać łatwej przeprawy. To będzie trochę inny mecz niż większość spotkań. Dysponuje nieco innymi umiejętnościami niż większość zawodniczek. Trzeba być przygotowanym na inny styl gry. To dość ekscytujące, ale kiedy jesteś na korcie, jest ciężko - podkreśliła Świątek, dodając, że musi uważać na różne "sztuczki przy uderzeniach" ze strony rywalki.

- Dzięki Ons te mecze są zawsze bardzo zacięte, więc każdy punkt będzie miał znaczenie. Mam tylko nadzieję, że będzie to fajny mecz - przewiduje Polka, która za nieco ponad miesiąc będzie obchodzić 22. urodziny.



"with those trick shots and with great touch that she has."@iga_swiatek on her next opponent, @Ons_Jabeur. pic.twitter.com/DhfgmWrXaM — wta (@WTA) April 21, 2023





Jabeur: dobrze, że Iga nie gra na tym samym poziomie, co rok temu

Tunezyjka z kolei liczy, że w drugim kolejnym turnieju wystąpi w finale. 9 kwietnia triumfowała w Charleston. Jest jedyną zawodniczką, która od początku 2020 roku zanotowała więcej zwycięstw na mączce (40) niż Świątek (39).

- To dobrze, że Iga nie gra na tym samym poziomie, co rok temu. Skupię się, by zagrać z nią tak jak na kortach trawiastych Wimbledonu (w 2021 roku Jabeur zwyciężyła 5:7, 6:1, 6:1) - stwierdziła Jabeur po ćwierćfinale, w którym pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:3, 6:0.

Co może okazać się kluczem do wygranej z liderką światowego rankingu? - Bycie nieprzewidywalnym w stosunku do Igi, prezentując zagrania, których się nie spodziewa. Myślę, że to może sprawić jej problemy - analizowała.



Through to the Stuttgart semifinals for the first time!



No.3 seed @Ons_Jabeur will face either Swiatek or Pliskova for a place in the #PorscheTennis final pic.twitter.com/NSryi0VzqG — wta (@WTA) April 21, 2023





Mecz o awans do finału pomiędzy Świątek a Jabeur zostanie rozegrany w sobotę. Początek nie wcześniej niż o godzinie 16. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Zwyciężczyni turnieju w Stuttgarcie otrzyma 120 tys. dolarów oraz samochód Porsche Taycan.