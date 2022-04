Nikt nie może znaleźć sposobu na Świątek. Takie statystyki miały tylko siostry Williams

20-letnia Polka dość szybko ustawiła rywalizację w Stuttgarcie. Równolatka z Niemiec grała bardzo ambitnie, ale jej umiejętności znacznie odbiegają od utytułowanej rywalki. Lys pod koniec drugiego seta przełamała nawet serwis Świątek, która w sumie zaliczyła dwa asy serwisowe.



@iga_swiatek defeats Lys 6-1, 6-1 on her Stuttgart debut to progress to the quarterfinals!#PorscheTennispic.twitter.com/bLynjBqWMb — wta (@WTA) April 20, 2022

Jak siostry Williams

- Wiedziałam, że muszę być dziś cierpliwa. Było kilka trudnych wymian szczególnie, gdy byłam w pełnym biegu. Nawierzchnia jest specyficzna i muszę się do niej jeszcze przyzwyczaić. Czuję, że gdy gubię koncentrację to mój tenisowy poziom spada. Muszę się cały czas pilnować. Mam świadomość, że zawsze muszę być gotowa i ciężko pracować - powiedziała liderka światowego rankingu po meczu.

Na Twitterze organizacji WTA pojawił się wpis z suchymi wynikami ostatnich sześciu setów Polki w oficjalnych meczach: 6:1, 6:1, 6:0, 6:0, 6:0, 6:1.

Cztery ostatnie to rezultaty poszczególnych partii z dwóch meczów w drużynie narodowej przeciw Rumuni (4:0) w barażu o awans do turnieju finałowego Billie Jane King Cup.

Świątek obecnie może się pochwalić serią 20 z rzędu wygranych meczów, z czego 12 bez straty seta. W 2022 roku żadna inna tenisistka w nie ma tak imponującej passy.



6-1 pic.twitter.com/2NBchn9zhf — wta (@WTA) April 20, 2022

Polka jest trzecią najmłodszą tenisistką, która w tym stuleciu osiągnęła magiczną barierę 20 z rzędu wygranych potyczek. Młodsze były tylko Venus Williams (35 zwycięstw w roku 2000) i jej siostra Serena (21 w 2002). Już tylko czterech brakuje jej do passy tej drugiej Amerykanki z 2013 roku. To była najdłuższa seria wygranych w ostatniej dekadzie.



3 - Iga #Swiatek is the third youngest player able to win 20+ consecutives matches in 2000s, only older than Venus Williams (35 wins in 2000) and Serena Williams (21 wins in 2002). Absurd.@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/4XNPpH4hrw — OptaAce (@OptaAce) April 20, 2022