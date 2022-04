Iga Świątek: wygląda jakbym była w jakimś transie

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

Polska liderka światowego rankingu odniosła w piątek 21. zwycięstwo z rzędu, z czego 19. w zawodach WTA. Jest niepokonana od połowy lutego, "po drodze" wygrała trzy imprezy rangi WTA 1000, a w tym roku doznała jedynie trzech porażek.



Her run continues



@iga_swiatek eases past Raducanu and extends her run to 21 match wins in a row!#PorscheTennispic.twitter.com/SV0eD9Fz8g — wta (@WTA) April 22, 2022





- Nie myślę za dużo o tym, co już za mną, ale też nie wybiegam za bardzo w przyszłość. Koncentruję się tylko na następnym meczu i robię wszystko, aby dobrze się przygotować i zregenerować po każdej rundzie. Wygląda jakbym była w jakimś transie, ale za tym kryje się ciężka praca - powiedziała podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego po piątkowym sukcesie, który z jej boksu oklaskiwał ojciec - Tomasz. Świątek zagra o czwarty finał w sezonie. O której półfinał turnieju w Stuttgarcie? Iga Świątek -... czytaj dalej »

Świątek o meczu z Samsonową: będę gotowa

O przedłużenie świetnej passy i ósmy w karierze zawodowej finał w sobotnie popołudniu powalczy z 31. w klasyfikacji tenisistek Rosjanką Ludmiłą Samsonową, która w poniedziałek przesunie się co najmniej na 25. miejsce, najwyższe w karierze.



- Nie widziałam jej w akcji, ale widziałam wyniki. Wygląda na to, że z meczu na mecz jest coraz bardziej pewna siebie, a jej ranking też systematycznie idzie w górę. To wskazuje, że robi postępy, warto ją oglądać. Muszę się dobrze przygotować taktycznie, bo nigdy wcześniej z nią nie grałam, ale myślę, że będę gotowa - podsumowała 20-letnia raszynianka.

Triumfatorka turnieju może liczyć na 470 punktów do klasyfikacji WTA, prawie 94 tys. euro premii oraz samochód Porsche Taycan GTS Sport Turismo o wartości ponad pół miliona złotych.