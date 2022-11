Kolejne wybitne osiągnięcia Świątek. "Wiedziałam, że nie mogę pęknąć"

Iga Świątek we wtorek przyleciała z Nowego Jorku do Warszawy. To jeszcze nie koniec sezonu tenisowego, ale zwyciężczyni US Open chce teraz przede wszystkim odpocząć. O presji i stresie na korcie, o radości po zwycięstwach, Iga Świątek opowiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24.

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek zachwyca w WTA Finals. Skuteczna "zemsta" za porażkę w Warszawie Drugi mecz i... czytaj dalej » Garcia jest jedyną singlistką w teksańskim turnieju, która pokonała Świątek w tym roku. Francuzka, podobnie jak podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, lubi grać agresywnie i ma dobry return.



Pełne dynamiki było przede wszystkim sześć pierwszych gemów. Przy wyniku 1:1 Garcia przełamała Świątek, ale ta po chwili jej się zrewanżowała. Polka przetrwała francuską nawałnicę i po nieco ponad półgodzinie gry przejęła inicjatywę. Od stanu 3:3 wygrała trzy kolejne gemy i pierwszy set padł jej łupem.

Drugą partię Świątek zaczęła doskonale, bo od przełamania. Kluczowa sytuacja miała jednak miejsce w kolejnym gemie. 21-latka z Raszyna przegrywała w nim już 0-40, ale obroniła trzy break pointy i powiększyła prowadzenie.

Potem ponownie przełamała rywalkę w siódmym gemie, a kilka minut później zamknęła spotkanie, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.



All aboard the Swiatek Express @iga_swiatek drops just games across her first two matches this week!#WTAFinalspic.twitter.com/o9F1aFiePu — wta (@WTA) November 3, 2022





Świątek: trener przygotował dobrą taktykę

Na pytanie, jak poradziła sobie z presją zawsze agresywnej Garcii, Polka odpowiedziała żartobliwie: - Nie płakałam. Wiedziałam, że nie mogę pęknąć, bo ona wywiera dużą presję, posyła szybkie piłki. Byłam jednak na to gotowa. Nie wiedziałam jak potoczy się mecz, ale trener przygotował dobrą taktykę. Dzięki temu udało mi się dominować, choć rywalka grała bardzo dobrze - stwierdziła w rozmowie na korcie.

- Pomyślałam, że muszę jedynie poprawić jakość pierwszego serwisu. Tylko i wyłącznie na tym się skoncentrowałam, zamiast myśleć co się wydarzy później. I to przyniosło efekt - oceniła.

Efekt jest taki, że Świątek wygrała już 40 z 45 meczów jako liderka światowego rankingu. Wyrównała tym samym osiągnięcie słynnej Belgijki Justine Henin z 2000 roku. Więcej zwycięstw w swoich pierwszych 45 spotkaniach jako numer jeden odniosła tylko legendarna Amerykanka Serena Williams - 42.



40 - Iga Swiatek has won 40 of her first 45 matches as the number 1 in the world, as many as Justine Henin: in 2000s, only Serena Williams had more wins during her first 45 clashes as #1 (42/45). Throne.@WTAFinals@WTA_insider@WTApic.twitter.com/P2GVfZSMgR — OptaAce (@OptaAce) November 3, 2022

Czwartkowa wygrana raszynianki była też 66. w 2022 roku (przy ośmiu porażkach) i 14. w tym roku z przeciwniczką z pierwszej dziesiątki rankingu. Polka jest piątą tenisistką, która w ostatnich 40 latach wygrała co najmniej 14 meczów z rzędu przeciw rywalkom z Top10. Wcześniej dokonywały tego tylko: wspomniana Henin, Venus Williams, Steffi Graf i Martina Navratilova.



Iga Swiatek is the 5th player in the last 40 years to win 14+ consecutive matches against Top 10 opposition in a single season, joining Justine Henin (2007), Venus Williams (2001), Stefanie Graf (1987, 1989, 1993 and 1995) and Martina Navratilova (1984 and 1986). pic.twitter.com/PmRBZDE4P2 — WTA Insider (@WTA_insider) November 4, 2022





- Na pewno staram się być bardziej skoncentrowana. To jest mój cel w tym turnieju, ponieważ w San Diego czułam, że muszę przegrywać w secie, by wejść na inny poziom skupienia, być może dlatego, że byłam zmęczona. Ale tutaj czuję, że mogę po prostu dać z siebie wszystko - podkreśliła potem 21-latka.

- To ostatni turniej w tym sezonie, nie mam nic do stracenia. Nie muszę się martwić o to, co zrobię dalej. Jestem zaangażowana w stu procentach fizycznie i psychicznie - podsumowała.

Czeka na rywalkę

W drugim meczu grupy A (Tracy Austin) Daria Kasatkina pokonała Coco Gauff 7:6 (8-6), 6:3. To oznacza, że Świątek nie tylko jest już pewna występu w półfinale, ale nawet pierwszego miejsca w tabeli. Półfinałową rywalkę pozna w piątek, kiedy zakończą się zmagania w drugiej grupie.

WTA Finals 2022 - grupa A (Tracy Austin) # tenisistka mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Iga Świątek 2 2 0 4:0 2 2. Caroline Garcia 2 1 1 2:2 1 3. Daria Kasatkina 2 1 1 2:2 1 4. Coco Gauff 2 0 2 0:4 0

W sobotę Polka zmierzy się z Gauff. Oprócz prestiżu stawką tego meczu będą rankingowe punkty i finansowa premia. Tego samego dnia Kasatkina zagra z Garcią o drugie miejsce w grupie.