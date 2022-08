Świątek zła na siebie. "Nie akceptuję"

Trzy godziny nerwów. Świątek odpadła w Toronto Iga Świątek... czytaj dalej » Świątek przegrała 4:6, 6:3, 5:7.

Trwająca równo trzy godziny pierwsza konfrontacja 21-letniej raszynianki z dokładnie pięć lat i jeden dzień starszą zawodniczką z Sao Paulo pełna był emocji, zwrotów akcji, świetnych zagrań, ale i prostych błędów.

Polka myliła się czasami nawet w niegroźnych - wydawałoby się – sytuacjach. W pierwszym secie szybko straciła własne podanie - na 2:3. Tej partii już nie uratowała.

Wygrała za to kolejną, ale w trzeciej koszmary wróciły. Świątek myliła się przy własnym podaniu (miała dziewięć podwójnych błędów). Dodatkowo zadania nie ułatwiał jej mocno wiejący watr.

Iga Świątek: popełniłam wiele błędów

Świątek zdaje sobie sprawę, że spisała się poniżej oczekiwań.

- Może następnym razem będę w stanie znaleźć więcej rozwiązań i zagrać solidniej, nawet jeśli warunki będą niekorzystne. Popełniłam wiele błędów, których nie akceptuję – przyznała po wszystkim.

- Trudno było mi znaleźć mój rytm. To zapewne dlatego, bo ona jest leworęczna i miałam problem z przystosowaniem się do jej serwisu. Plus ten wiatr. Myślę, że bez wiatru dałabym radę. Jednak wiało naprawdę mocno - dodała.

- Wiem, nad czym chcę popracować i co zamierzam poprawić przed kolejnym turniejem, to pewne - podkreśliła.

Czas na Cincinnati

Mimo niepowodzenia w Toronto, gdzie zainkasowała 105 pkt do rankingu światowego i 30 tys. dolarów premii, jej przewaga na czele światowych list WTA jest bardzo wyraźna i w najbliższym czasie na pewno nikt Polki nie zdetronizuje.

Teraz przeniesie się do Cincinnati, gdzie od poniedziałku czeka ją kolejny turniej rangi WTA 1000 i jednocześnie ostatni sprawdzian przed US Open, który rozpocznie się 29 sierpnia.

Haddad Maia rozgrywa najlepszy sezon w karierze. W tym roku sięgnęła po oba dotychczasowe tytuły WTA (na trawie w Nottingham i Birmingham) i awansowała na najwyższe w karierze 24. miejsce w świecie.

Beatriz Haddad Maia (Brazylia) - Iga Świątek (Polska, 1) 6:4, 3:6, 7:5