Świątek o przyczynach porażki

Białorusinka imponowała przede wszystkim skutecznym serwisem. Łącznie posłała 12 asów, w tym pięć w pierwszej partii, a sześć w decydującym secie. Ostatecznie po nieco ponad dwóch godzinach wygrała 6:2, 2:6, 6:1.



A triumphant effort @SabalenkaA completes the upset over World No.1 Swiatek, 6-2, 2-6, 6-1 and will now take on Garcia in the championship final! #WTAFinalspic.twitter.com/pcLHwzf2h3 — wta (@WTA) November 7, 2022





- Przez cały mecz miałam spowolnioną reakcję i czasami reagowałem zbyt późno na pierwsze zagrania Aryny. W drugim secie chciałam temu zapobiec i grać bardzo ryzykownie, z dużą prędkością, z którą zazwyczaj nie gram. W trzecim secie te wszystkie piłki, która wcześniej grałam bardzo szybko, nie niestety trafiały w kort. Popełniłam kilka prostych błędów z forehandu i nie wiedziałam, jak temu zaradzić - analizowała Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.

- Przez ostatnie tygodnie, gdy wychodziłam do gry odpowiednio skoncentrowana, szybko poprawiałam błędy. Być może zbyt dużo energii poświęciłam w drugim secie na doładowanie się energetyczne, przez co w trzecim zabrakło balansu i wyczucia, kiedy powinnam przyspieszyć, a kiedy zwolnić - dodała.

W obecnym sezonie podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego pokonała Białorusinkę czterokrotnie. Ostatni raz w półfinale US Open.

- Moja porażka nie wynikała jedynie z gorszego dnia. Aryna wykorzystała swoje szanse i zagrała supermecz. Na pewno poprawiła serwis. Wydaje mi się, że w naszych poprzednich spotkaniach było więcej akcji i wymian. Teraz akcje kończyły się po dwóch uderzeniach. To nie pomogło mi w złapaniu dobrego rytmu. Z takimi pojedynkami jednak też trzeba sobie radzić i na pewno wyciągniemy z tego wnioski - podkreśliła.



Turniej w Fort Worth kończy świetny sezon w wykonaniu Polki - osiem tytułów, w tym dwa triumfy w Wielkim Szlemie, prowadzenie w rankingu światowym, imponująca liczba 67 zwycięstw, z czego 37 z rzędu wiosną złożyło się na najdłuższą serię w kobiecym tenisie w tym stuleciu.



- Jasną stroną tej porażki jest dzień wolnego więcej. Trudno było nie myśleć o odpoczynku, ponieważ od stycznia jesteśmy w sezonie. Miałam sporą przerwę, ale podczas niej myślałam o tym, co wydarzy się podczas kolejnego turnieju. Miałam z tyłu głowy, że muszę się zregenerować przed kolejnymi występami. Teraz będę mogła w pełni odpocząć, bardzo na to czekałam. Spędzę kilka dni w Polsce i czekają mnie spotkania ze sponsorami. Potem wrócę do treningów - wyjawiła 21-latka.



One of the best seasons of the CENTURY



67-9 record

8 titles including 2 Grand Slams and 4 WTA 1000s

A century-best 37-match win streak

2nd most year-end ranking points earned, behind Williams’ 2013 total of 13,260.



Take a bow (and a tiramisu), @iga_swiatekpic.twitter.com/2lgydRoPjd — wta (@WTA) November 7, 2022

"Mogę wykorzystać tę wiedzę"

Jak przyznała, mimo ciągle dość krótkiej kariery, czuje, że sporo już w sporcie przeżyła. - Miałam wiele sytuacji, z których wyszłam obronną ręką, rozwiązując problemy na korcie. Teraz wiem, że mogę wykorzystać tę wiedzę. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłym sezonie i będę sobie dobrze radziła z oczekiwaniami oraz presją wokół mnie - oceniła.

Mimo zakończenia udziału w WTA Finals na razie przez dwa kolejne dni pozostanie w Fort Worth. - Nie wiem jeszcze, na co je poświęcimy. Poniedziałek na pewno spędzę na odpoczynku - podsumowała raszynianka.

W finale Sabalenka zmierzy się z Francuzką Caroline Garcią, która w drugim półfinale wygrała z Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:2.