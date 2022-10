"Iga, wyjdziesz za mnie?". Krępujące pytanie, błyskotliwa odpowiedź Świątek

W kalifornijskim finale rozegranym w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu nasza zawodniczka pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 6:3, 3:6, 6:0, zgarniając już ósmy tytuł w sezonie. Zaraz po meczu tradycyjnie pozostała na korcie, aby odebrać gratulacje, nagrodę oraz udzielić wywiadu.

Krępujące pytanie, błyskotliwa odpowiedź

Nie zdążyła zabrać jeszcze głosu, gdy wśród powoli słabnących braw dało się usłyszeć pytanie jednego z kibiców.

"Iga, wyjdziesz za mnie?"- rzucił śmiałek. Najprawdopodobniej fan tenisistki z Polski, bo właśnie w naszym języku złożona została propozycja.

Polka początkowo wyglądała na dość zmieszaną, jednak po chwili zastanowienia zareagowała. - Dobra. Nie zamierzam powtarzać tego, co kiedyś powiedziała Steffi Graf, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi - odpowiedziała z uśmiechem na zaczepkę.

W ten sposób błyskotliwie nawiązała do sytuacji z 1996 roku. Wówczas, podczas meczu Wimbledonu, słynną niemiecką tenisistkę fan zaczepił w identyczny sposób. Graf była wyraźnie zaskoczona. "A ile masz pieniędzy?" - odpowiedziała w końcu, wywołując salwę śmiechu na trybunach.

Świątek również udało się rozbawić publiczność, choć wolała nie być tak bezpośrednia jak niemiecka legenda tenisa. Cała sytuacja pokazała, że ma do tego typu propozycji spory dystans.