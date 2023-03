Świątek opuści nie tylko turniej w USA. Nie dojdzie do wyczekiwanego powrotu

"Wiecie, że w i po Doha zmagałam się z ostrą infekcją. Byłam dopuszczona do gry, ale silny epizod kaszlowy doprowadził do urazu żebra. Z zespołem staraliśmy się poradzić sobie z tym i pozwolić mi na grę tak długo, jak to było dla mnie bezpieczne" – napisała w mediach społecznościowych Świątek.



It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important.



To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze.





"W ostatnich dniach analizowaliśmy dane, a mój lekarz przygotował diagnozę. Niestety, ale ciągle odczuwam duży ból i dyskomfort i nie jestem w stanie w tym momencie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć i dlatego muszę zrezygnować z gry w Miami Open i Billie Jean King Cup" – dodała, podkreślając, że "zdrowie jest dla niej najważniejsze".

Przerwa Świątek może być jeszcze dłuższa

Wyceniany na 1000 punktów turniej WTA w Miami rozpoczął się już we wtorek, a potrwa do 2 kwietnia.

Z kolei najbliższą rundę drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup, w których Polska zmierzy się w Astanie z Kazachstanem, zaplanowano na 14-15 kwietnia. To oznacza, że przerwa Świątek potrwa co najmniej przez najbliższe 3,5 tygodnia.

Co ciekawe, w poprzednim sezonie raszynianka również opuściła finałowy turniej tych rozgrywek. Wówczas rozpoczynał się w Glasgow on zaledwie dzień po zakończeniu Finałów WTA w amerykańskim Fort Worth.

"Będę dawała znać, jaki kolejny turniej zagram, bo to zależy od procesu zdrowienia i rekomendacji mojego teamu medycznego. Mam za sobą najlepszy zespół, więc potrzebujemy jedynie trochę czasu, żeby sobie z tym poradzić" – podkreśliła.

A zatem nie jest wcale pewne, czy światowa jedynka nie opuści większej liczby turniejów. Ten w Stuttgarcie, w którym teoretycznie powinna bronić 500 punktów za ubiegłoroczny triumf, zaplanowano w dniach 17-23 kwietnia. Będzie to pierwsza w sezonie impreza rozgrywana na kortach ziemnych w Europie.

W kolejnym tygodniu rozpocznie się Mutua Madrid Open (WTA 1000). W stolicy Hiszpanii rywalizacja potrwa od 25 kwietnia do 7 maja. Przed rokiem Świątek w Madrycie się nie pojawiła.