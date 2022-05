Iga Świątek - Ons Jabeur: wynik i relacja - finał turnieju WTA w Rzymie

O rany! Co za return Świątek! Jabeur bez odpowiedzi.

Poszła pod siatkę Jabeur i... to się nie opłaciło! Zagrała znów w aut. Gem dla Polki, która obejmuje prowadzenie w drugim secie 1:0.

NIEBYWAŁE! Jak ona to zagrała?! Z tak niskiej piłki, spod samej siatki zaatakowała tak, że Jabeur padła na kort próbując rozpaczliwie odebrać! Przewaga Polki.

Gem dla Jabeur. As na zakończenie. 4:2 dla Świątek, serwis Polki.

13:33

No, no, no. Uruchomiła serwis Jabeur i prowadzi 40/0.