Jabeur we łzach, wiadomo, dlaczego poddała mecz. "Przepraszam"

RELACJA Z MECZU IGA ŚWIĄTEK - ONS JABEUR W STUTTGARCIE

Sobotnie spotkanie ułożyło się dla Tunezyjki fatalnie. Już po pierwszym gemie, przegranym przy serwisie Świątek do 15, Jabeur doznała kontuzji łydki.

"Nie wiem jeszcze co dokładnie się stało

28-latka, finalistka zeszłorocznego Wimbledonu oraz US Open, poprosiła o przerwę medyczną. Po udzieleniu pomocy przez fizjoterapeutkę, tenisistka wróciła do gry i mecz został wznowiony.

Niestety, nie potrwał on długo. Przy wyniku 3:0 dla polskiej liderki rankingu, rywalka nie była w stanie grać dalej i skreczowała.

- Przepraszam, bardzo chciałam grać dalej - zaczęła ze łzami w oczach Jabeur.

- Byłam podekscytowana możliwością gry z Igą, trybuny były pełne, co bardzo doceniam. Nie wiem jeszcze, co dokładnie się stało z moją łydką, ale obiecuję, że wrócę tu silniejsza - podkreśliła czwarta zawodniczka zestawienia WTA.



Full stadium and full hearts



Wishing you all the best, @Ons_Jabeur! pic.twitter.com/SMHehV6YHi — wta (@WTA) April 22, 2023





W finale imprezy w Stuttgarcie Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. Początek w niedzielę o 13.00.