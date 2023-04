Piękne zachowanie Świątek po meczu. Polka zdradziła, co powiedziała Jabeur

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie.

Jabeur doznała urazu łydki już w pierwszym gemie spotkania. Potem starała się wrócić do gry, ale nie była w stanie. Po meczu Świątek niezwykle serdecznie podeszła do kulejącej i płaczącej rywalki. Starała się ją pocieszać jak tylko mogła.

Świątek pocieszała Jabeur

- Kilka razy w karierze miałam kontuzje, ale przydarzały mi się raczej przed meczami i mogłam zdecydować, czy wyjdę na kort czy nie, czy zamierzam ryzykować, czy tego nie robić - opowiadała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie.

- Tak było ostatnim razem w Indian Wells. To kwestia doświadczenia. Czasami lepiej jest zrezygnować, by nie pogłębić kontuzji. Nie wiem, jak jest w sytuacji Ons, ale na pewno doceniam fakt, że mimo urazu wróciła do gry i starała się walczyć - zapewniła Polka.



Iga Swiatek advances to the final after Ons Jabeur retires due to injury.



Final score: 3-0.#PorscheTennispic.twitter.com/teI5gfRCeU — wta (@WTA) April 22, 2023





Jakich słów użyła Światek, by pocieszyć załamaną rywalkę?

- Powiedziałam jej, że prawdopodobnie zagramy w finale Rolanda Garrosa i się tam zobaczymy. Ona jest wojowniczką i na pewno wróci do gry szybko. Mam nadzieję, że to nic poważnego - powiedziała liderka światowego rankingu.

W niedzielnym finale Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. Początek spotkania o godz. 13.