Legenda przestrzega Świątek. "Będzie musiała uniknąć pułapki"

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Iga Świątek - Anett Kontaveit w finale WTA w Dausze.

- Iga jest zawodniczką kompletną, a do tego wciąż szuka nowych możliwoście rozwoju. Ona jest gotowa na zostanie liderką światowego rankingu – powiedział ekspert Eurosportu Mats Wilander.

Iga Świątek pokonała w środę Czeszkę Petrę Kvitovą w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami. Tym samym Polka awansowała do półfinału zawodów. To już piętnasta wygrana Świątek z rzędu.

Kolejny sukces Igi Świątek. Polka awansowała do półfinału...

Kolejny sukces Igi Świątek. Polka awansowała do półfinału...

01.04 | Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka, która za kilka dni oficjalnie zostanie liderką światowego rankingu, w półfinale pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5.

Witold Domański po awansie Igi Świątek do finału Miami Open.

Witold Domański po awansie Igi Świątek do finału Miami Open

Witold Domański po awansie Igi Świątek do finału Miami Open

39-letnia obecnie Belgijka błyszczała na kortach całego świata w latach 1999-2011. W tym czasie siedmiokrotnie wygrała turnieje wielkoszlemowe (cztery razy Roland Garros, dwukrotnie US Open i raz Australian Open). W trakcie kariery była też numerem jeden rankingu WTA.

Justine Henin o Idze Świątek

"Chcę zgłosić kradzież". Świątek zachwyciła zagraniem Iga Świątek jest... czytaj dalej » Henin wypowiedziała się na temat niedawnego zejścia ze sceny Australijki Ashleigh Barty, a także oceniła Świątek, która w poniedziałek oficjalnie zostanie liderką światowej listy.

- Odejście Barty na emeryturę nie jest dziś dobrą wiadomością dla kobiecego tenisa - powiedziała Henin Eurosportowi. - To dziewczyna, która wnosiła dużo kreatywności, a jej gra była niezwykle kompletna i konsekwentna - wyjaśniła.

Zdaniem Henin nowa królowa tenisa z Polski podoła czekającym ją wyzwaniom.

- Świątek ma charyzmę, potrafi zjednać sobie publiczność i lubi grać przed ludźmi. Myślę, że teraz powinna sięgnąć po wielkie tytuły - oceniła była gwiazda tenisa.

- Iga będzie musiała uniknąć pułapki związanej z wielką presją, kiedy wychodzi się na kort jako światowy numer jeden - kontynuowała Henin. - Wtedy jest ciśnienie, by wygrywać każdy mecz. Powinna potraktować to jako przywilej i powiedzieć sobie dzisiaj, że nie kradnie nikomu tego miejsca. Musi kontynuować pracę i próbować zbudować nieco większy autorytet. Tak bardzo pragnie, aby grać dobrze, że czasami trochę zatraca się w tej energii. Z czasem pojawią się większe doświadczenie i dojrzałość. Ma to coś w swojej osobowości, więc wierzymy, że będzie wspaniałym numerem jeden - zakończyła.

Źródło: Getty Images Iga Świątek jest w wybornej dyspozycji

W piątek Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Miami, pokonując Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5.

W sobotę zagra o tytuł z Japonką Naomi Osaką. Mecz o 19 czasu polskiego. Relacja tekstowa w eurosport.pl.