Świątek zadowolona z progresu. Najlepsze zostawiła na koniec

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

W niedzielnym finale Świątek pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez 20-letnią Polkę, która dopisała czwarty kolejny tytuł w trwającym sezonie - po triumfach w Dausze, Indian Wells oraz Miami (turnieje te rozgrywane były na kortach twardych, zaś Stuttgart otworzył sezon na nawierzchni ziemnej).

Po ceremonii rozdania nagród Świątek wsiadła do swojego nowego samochodu (jednego z dwóch ufundowanych przez sponsora imprezy) i ze specjalnej platformy zjechała nim na kort.

- Chciałam popisać się swoimi umiejętnościami, bo od niedawna mam prawo jazdy. Cieszę się, że to wyszło, ale na pewno priorytetem był tenis - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Świątek.

Świątek usiadła za kółkiem swojego nowego samochodu

Iga Świątek o turnieju w Stuttgarcie i French Open

Świątek odjeżdża rywalkom. Wielka przewaga w rankingu Iga Świątek... czytaj dalej » - Byłam mocno skoncentrowana. Dobrze podeszłam do tego meczu. Wykorzystałam właściwie wszystkie swoje mocne strony i w końcu dostosowałam grę pod tę nawierzchnię. Cieszę się, że w trakcie turnieju udało mi się zrobić taki progres. Każda godzina na korcie wiele mi dała, dlatego z czasem czułam się bardziej swobodnie. Finałowy mecz, analizując go pod kątem czysto tenisowym, był najbardziej solidny w moim wykonaniu - dodała.

Świątek przyznała, że do meczów finałowych podchodzi jak do każdego innego spotkania. - Staram się wykorzystywać doświadczenie, które w tym sezonie zyskałam, bo zagrałam sporo finałów - zaznaczyła.

Najważniejszym wydarzeniem sezonu na mączce będzie rzecz jasna wielkoszlemowy French Open (22 maja - 5 czerwca), który Polka wygrała w roku 2020. W nadchodzącej edycji - jako liderka światowego rankingu - będzie rozstawiona z numerem pierwszym.

- Zawsze, gdy zaczyna się sezon na mączce, widać na horyzoncie Paryż, ale staram się podchodzić do każdego meczu z czystą kartą i skoncentrować się tylko na kolejnym kroku - powiedziała Świątek. - Jeśli chodzi o przygotowania tenisowe i fizyczne, trenerzy szykują szczyt formy na ten turniej, ale, powtórzę, mentalnie podchodzę do każdego meczu tak samo i to daje mi największą swobodę - podsumowała.

Kolejną imprezą w kalendarzu Świątek jest turniej rangi 1000 w Madrycie, który rozpocznie się 29 kwietnia.