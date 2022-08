"Jest mi bardzo smutno". Świątek zareagowała na decyzję Williams

Zbliżające się zakończenie bogatej kariery Williams ogłosiła na łamach magazynu "Vogue". Ostatni raz o stawkę Amerykanka zagra prawdopodobnie podczas US Open, które odbędzie się w dniach 29 sierpnia - 11 września. "Odejdzie jako najlepsza zawodniczka tego sportu". Legendy komentują decyzję Williams Serena Williams... czytaj dalej »

"Odchodzę od tenisa, aby skupić się na innych rzeczach, które są dla mnie ważne" - oznajmiła Williams.

"Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze zagrać"

Decyzja 23-krotnej triumfatorki imprez wielkoszlemowych odbiła się szerokim echem w środowisku tenisowym. O komentarz, na konferencji prasowej po zwycięstwie w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto, została poproszona również liderka światowego rankingu.

- Ona jest legendą. Z jednej strony jest mi bardzo smutno, że nigdy nie było mi dane z nią zagrać, chociaż minimalne szanse w najbliższej przyszłości jeszcze są. Z drugiej strony, gdybyśmy grały wcześniej, pewnie odpadałabym z nią gdzieś na etapie ćwierćfinałów poszczególnych imprez - powiedziała z uśmiechem Świątek.

- W przypadku jej kariery patrzę nie tylko na znakomite wyniki i wiele trofeów wywalczonych na korcie, ale i na jej zachowanie poza nim. To wielka gwiazda nie tylko pod względem sportowym, ale także chociażby biznesowym - dodała.

Polka podkreśliła, że jej marzeniem jest zbliżyć się do rezultatów bardziej doświadczonej Amerykanki.

- Myślę, że nikt nie powtórzy jej sukcesów, chociaż nie ukrywam, że chciałabym być jak ona. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze zagrać - zakończyła 21-latka.



@iga_swiatek on Serena: "Pretty sad I wasn't able to play against her. Maybe I'll have the chance.



"Being able to do business and tennis at the same time, but also be a mother and do four Slam finals, is amazing.



"I'd be happy to have that belief that maybe I can do that." pic.twitter.com/JLW42c9g1V — wta (@WTA) August 10, 2022





Williams zakończyła swój udział w turnieju w Toronto na 1/16 finału, przegrywając ze Szwajcarką Belindą Bencic (12. WTA) 2:6, 4:6.

Z kolei Świątek w trzeciej rundzie zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (24. WTA). Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 11 sierpnia. Początek meczu około godziny 20.30 czasu polskiego.