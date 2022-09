Przepis na mistrza. Iga Świątek dała trzy wskazówki

US Open oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w player.pl

"Nie przestawaj wierzyć. Nie przestawaj walczyć. Nie przestawaj pracować. Co za wieczór!" – to pierwszy wpis Świątek w mediach społecznościowych po półfinałowym dreszczowcu z Aryną Sabalenką.



Keep believing. Keep fighting. Keep improving. What a night, What a feeling. See you in the @usopen final!



Przerwa odmieniła Świątek. "Kiedyś płakałam, teraz szukam rozwiązań" Iga Świątek mimo... czytaj dalej » Iga wygrała z Białorusinką 3:6, 6:1, 6:4, pokonując po drodze nieprzyjemne przeszkody. W pierwszym secie miała ledwie trzy zagrania wygrywające i 13 niewymuszonych błędów. Sabalenka też się myliła, ale jako pierwsza poprawiła swoją grę i wygrała partię otwarcia.

Podcięte skrzydła u Świątek? Nic z tych rzeczy.

Wierzyła w siebie, nie przestawała walczyć. Robiła swoje.

Przerwa, później wielka przemiana

Po przerwie drugą partię 21-letnia raszynianka zaczęła rewelacyjnie. Wygrała dwa pierwsze gemy bez straty punktu. Świątek wywierała presję na rywalce, szczególnie przy jej drugim serwisie. W efekcie zwyciężyła 6:1 i wyrównała stan meczu.

Później wytłumaczyła, jak bardzo się zmieniła.

- Wcześniej, kiedy byłam młodsza i przegrywałam, to w łazience tylko płakałam. Teraz jestem w stanie zastanowić się, co zmienić, i rozwiązać problem. Cieszę się z tego, bo na drugiego seta wyszłam z nowym pomysłem – przyznała już po wszystkim.

Poprawę w jej grze od razu można było dostrzec w statystyce – 10 zagrań kończących i siedem niewymuszonych błędów. Białorusinka, odpowiednio, sześć i 14.

Kolejne problemy Polka napotkała w trzecim secie. Długo utrzymywała się w nim lekka przewaga Sabalenki, która zaczęła od przełamania. Polka na dobre inicjatywę przejęła od stanu 3:4. Najpierw odrobiła przełamanie, potem gładko wygrała gema przy swoim podaniu, a następnie ponownie przełamała Białorusinkę, wykorzystując drugą piłkę meczową.

Znów się nie poddała. Opłacało się.

Polka po raz pierwszy w karierze dotarła do finału US Open. W sobotę jej rywalką będzie Tunezyjka Ons Jabeur.

