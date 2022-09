Świątek jeszcze przed US Open spełniła swoje marzenia

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Występy rewelacyjnej 21-latki w ostatniej wielkoszlemowej imprezie sezonu zostały już przeanalizowane na wszelkie sposoby. Wizyta liderki rankingu WTA w Nowym Jorku nie ograniczyła się jednak wyłącznie do samej gry. To miasto wielkich możliwości i Świątek z nich skorzystała.

Zdjęcie z Sereną Williams

Tenisistka z Raszyna bardzo liczyła na to, że uda się jej zmierzyć z Sereną Williams przed zakończeniem kariery przez słynną Amerykankę. Niestety zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej swój ostatni mecz rozegrała w 3. rundzie US Open, odpadając z Ajlą Tomljanovic. Świątek zdobyła jednak pamiątkę, o której wcześniej tylko marzyła.

- Trudno mi nawet nawiązać kontakt wzrokowy z Sereną. Zawsze jest wokół niej tyle osób, a ja jestem dość nieśmiała. Kiedy na nią patrzę, zapominam, że jestem numerem jeden na świecie. Czuję się jak dzieciak z przedszkola - mówiła reporterom jeszcze kilka tygodni temu przed turniejem w Cincinnati.

W Nowym Jorku Polce udało się jednak przełamać nieśmiałość i poznać kilka wyjątkowych osób, a z Williams zrobić sobie wspólne zdjęcie.



So...this is the highlight of my day.

Congratulations on your amazing journey and legendary career @serenawilliams. Huge respect for everything that you have done for our sport. pic.twitter.com/GoDRmnCO4D — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 28, 2022





- Spotkałam Lindsey Vonn, co było niesamowite. Podziwiam ją od dawna zarówno za to, co robi w sporcie, jak i poza nim. Poznałam też Seala, to świetne doświadczenie. I mam też zdjęcie z Sereną Williams. Tak więc jeszcze przed rozpoczęciem turnieju czułam, że osiągnęłam coś wspaniałego - wyjawiła Świątek w rozmowie z magazynem "Vogue".



It was so amazing to meet you @lindseyvonn

You continue to inspire me. pic.twitter.com/2erK04zvfP — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 1, 2022





- Serena jest pierwszą, która przychodzi mi na myśl - podkreśliła Polka, poproszona o wskazanie sportowca, który najbardziej imponuje jej pod względem łączenia kariery z innymi aktywnościami.

- Grała przez tyle lat, nawet gdy została matką, a biznesowa strona jej kariery również jest imponująca. Nikt nie robił tego tak jak ona w kobiecym sporcie, więc na pewno jest przykładem i bardzo ją za to podziwiam - wyjaśniła raszynianka.

Nie zapomniała o Ukrainie

Światek również nie ogranicza się do samej gry na korcie. Korzysta z zainteresowania mediów, zwracając uwagę na istotne wydarzenia na świecie, jak choćby trwająca wojna w Ukrainie.

- Staram się je odpowiednio wybierać i we właściwym momencie mówić o sprawach, o których warto rozmawiać. Próbuję robić to w mądry sposób - stwierdziła nasza reprezentantka.



Fresh off her historic win at the #USOpen, @iga_swiatek brings her trophy to the plaza! pic.twitter.com/nSWMmm1Tdw — TODAY (@TODAYshow) September 12, 2022





21-latka jeszcze przed rozpoczęciem US Open wzięła udział w pokazowej imprezie o nazwie "Tenis Gra dla Pokoju", zbierając pieniądze dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Miała wówczas okazję zagrać u boku swojego innego idola, Rafaela Nadala.

Oglądasz Wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN 25.08.2022 | Nie liczył się wynik, ale dobra zabawa i przede wszystkim szczytny cel. Cały dochód z charytatywnego turnieju "Tenis Gra dla Pokoju" zostanie przekazany na rzecz Ukrainy. Na korcie można było zobaczyć Igę Świątek w parze z Rafaelem Nadalem.

- To było niesamowite. W przeszłości zagraliśmy już w singlu przy okazji Rolanda Garrosa, co było prezentem urodzinowym od mojego zespołu. Jednak być z nim po jednej stronie siatki, zwłaszcza w tak wielkiej sprawie, było czymś wyjątkowym - wspomniała liderka światowego rankingu.

- Rafa jest wspaniałą osobą na boisku i poza nim. Bardzo mnie zainspirował, szczególnie w tym sezonie, kiedy oglądałam jego finałowy występ podczas Australian Open. To dało mi dodatkową motywację i wzmocniło na korcie, kiedy naprawdę tego potrzebowałam. Jestem wdzięczna, że mogłam spędzić z nim trochę czasu - dodała.